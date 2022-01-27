الصحة تعلن تأجيل التدخلات غير الطارئة 15 يوما بالمستشفيات.. ونواب: المتحور الجديد أسرع انتشارا وأقل خطورة.. والقرار صائب لتوجيه الاهتمام لمرضى كورونا

الصحة تعلن تأجيل التدخلات غير الطارئة 15 يوما لزيادة مصابى كورونا بالمستشفيات

صحة النواب تكشف معلومات هامة عن متحور اوميكرون: أسرع انتشارا وأقل خطورة وهذا موعد ذروته

أهم سماته تغير الصوت.. إيرين سعيد: أعراض أوميكرون أخف من المتحورات السابقة

أكدت وزارة الصحة والسكان في خطاب إلى جميع المستشفيات التابعة لها بمحافظة القاهرة أنه سيتم التنبيه علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين وذلك بسبب ارتفاع اصابات كورونا ودخولها للمستشفيات وزيادة نسب اشغال الرعايات المركزة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلي من 70 %.

وأكد نواب البرلمان على أن هذه الخطوة طبيعية في ظل زيادة عدد الاصابات بفيروس كورونا، مؤكدين أن المتحور الجديد أعراضه تشبه أعراض البرد العادي، وعلى الرغم من سرعة انتشاره الواسع إلا أنه أقل في نسبة الخطوره.

وحول هذا الموضوع قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، في تزايد مستمر، منوهة عن زيادة أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد وارتفاع نسبة اشغال أسرة الرعاية المركزة بأغلب مستشفيات محافظة القاهرة بنسبة أعلي من 70 %، وذلك خلال وقت قليل وهو ما يستدعى من الجميع ضرورة الحذر.

وتابعت عبد العظيم خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن زيادة عدد الحالات خلال هذا الوقت بشكل سريع، يستلزم ما اتخذته الصحة بشأن التنبيه علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين، مثل حالات الباطنة غير الخطيرة والحالات الغير مزمنة.

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن متحور اوميكرون أعراضه تشبه أعراض البرد العادي، منوهة أنه على الرغم من سرعة انتشاره الواسع إلا أنه أقل في نسبة الخطورة.

وعن أعراض المتحور الجديد قالت ميرفت عبد العظيم، أنها تتمثل في جفاف شديد في الحلق مع العطس وتكسير الجسم وفقدان حاسة التذوق، متوقعة أن يشهد هذا المتحور ذروته خلال شهر مارس.

وقالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن زيادة اعداد الاصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر وذلك على مستوى العالم وليس مصر فقط، منوهة إلى قوة الاجراءات التي لجأت لها بعض الدول من اجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مثل عمل قانون يلزم المواطن بأخذ اللقاح اجباري.

وأضافت سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن ما اتخذته الصحة بشأن التنبيه علي جميع مستشفيات القاهرة بتأجيل جميع التدخلات غير الطارئة التي لا يؤثر تأجيلها على المرضى ولا يسبب مضاعفات لمدة أسبوعين، هو أمر طبيعي تم العمل به أثناء انتشار الموجة الاولى من الفيروس .

وتابعت النائبة إيرين سعيد أن قرار وزارة الصحة من شأنه العمل على زيادة القدرة السريرية والاستيعابية لمرضى كورونا، حيث التركيز وتوجيه الخدمة الصحية لمريض كورونا، مطالبة وزارة الصحة والحكومة واللجنة العليا لإدارة ازمة فيروس كورونا بأخذ قرارات أكثر حسما تساعد في تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وأشارت عضو اللجنة الصحية النائبة إيرين سعيد، أن فيروس كورونا لم يعد مخيف كما كان سابقا، منوهة إلى الاهمال الكبير الذي أصاب الشارع المصري والتهاون في أخذ الاجراءات الاحترازية والاستسهال في القيام بعمل التحاليل والمسحات.

واستطردت أن الاهمال أيضا أصبح في اتخاذ القرارت على مخالفي القواعد الاحترازية، ابسطها عدم تطبيق الغرامات الفورية بسبب عدم ارتداء الكمامة، مطالبة الحكومة أيضا بضرورة مصارحة الشعب بكافة المعلومات الحقيقية وعدم ترك أي فرصة لمروجي الشائعات بشأن هذا الأمر.

وعن أعراض المتحور أوميكرون، قالت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن اهم سماته تغير الصوت، بالاضافة إلى احتقان الانف والزور، لافتة إلى أن الاعراض لهذا المتحور اوميكرون أخف من المتحورات السابقة وهو ما يعد سبب في عدم اللجوء للمستشفيات من قبل المواطنين حال الإصابة به.