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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ مطروح تكشف كيفية مواجهة الأمطار الغزيرة والطقس السيئ بالمحافظة

امطار رعدية
امطار رعدية

قالت دكتور دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، إن يوم أمس درجة  حرارة المحافظة كانت منخفضة جداً، وكان هناك جو عاصف شديد إلى جانب الأمطار الرعدية.

وأضافت دينا عثمان، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن المحافظة كانت مستعدة لموجة الأمطار الشديدة سواء فى شركة المياه أو الحماية المدنية وبالفعل كل المعنين كانوا متواجدين فى الشوارع لإزالة تراكمات المياه.

وأشارت نائب محافظ مطروح، إلى ان غرفة العمليات الرئيسية فى المحافظة انعقدت ومتواصل 24 ساعة مع الجهات المعنية لحل أى مشكلة، بالإضافة إلى استعداد شركة الكهرباء الكامل لمواجهة أى مشكلة.

ووجه نائب محافظ مطروح، شكر وتقدير لفريق العمل كله بمحافظة مطروح لأنه قام بعملة على أكل وجه، وقدم عمل بطولى فى إزالة المياه وسط هذا الجو.

نائب محافظ مطروح درجة حرارة الأمطار الرعدية أزالة تراكمات المياة شركة الكهرباء فضائية الاولى المصرية محافظة مطروح أزالة المياة

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