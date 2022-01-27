تكليف مسئولو الأحياء في الإسكندرية بالتواجد الميداني لمواجهة آثار الطقس السيئ

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسئولو الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم ، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة آثار الطقس السيء، ورصد أي تراكمات للمياه ، أو عقارات، أو لوحات إعلانية، أو أشجار، أو أعمدة إنارة تمثل خطورة علي حياة المواطنين، وتعيق حركتهم ، تواجد رؤساء الأحياء والمختصين في الشوارع والميادين منذ الساعات الأولى لتنفيذ تكليفات المحافظ.

وفي إطار هذه التكليفات تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع لاستكمال عمليات شفط تراكمات المياه ، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تعرضت للتراكمات وذلك لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

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وقد قامت وحدات الازالة الفورية والإشغالات بالأحياء في الساعات الاولي من صباح اليوم بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطوره داهمه علي الماره، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حاله عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة أمس.

وقام التنفيذيون في أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بالرياح والأمطار ، وذلك حرصا على سلامة المواطنين ، كما قامت الإدارات المختصة بإزالة وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين والحدائق العامة بعد تاثرها بسرعة الرياح وغذارة الأمطار أمس.