هل عمل التاتو الثابت بدون دم حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر سؤال تقول صاحبته: "هل التاتو الثابت من غير ما يطلع دم حلال والا حرام؟".

وقال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: إن التاتو 3 أنواع؛ النوع الأول هو تاتو رسم بالحنة أو بالألوان بشكل عام، وهذا جائز لأنه غير ثابت فهو رسم على ظاهر البشرة ويزول بعد أسبوع وما إلى ذلك.

وأضاف أمين الفتوى أن النوع الثاني تقنية جديدة نشأت من حوالى 4 سنين اسمها الميكروبليدنج وترجمة الكلمة معناها "التجلط الدقيق"، والمقصود من التسمية أن هذا النوع من الوشم لا يكون فيه دم ولا يكون فيه تجلط أصلا، لأنه يكون على الطبقة الأولى أو الثانية من الجلد وتوضع فيه أصباغ، وتستعين به كثير من النساء الذين يعانون من ضعف فى شعر الحاجب ونحو ذلك، وهذه التقنية جائزة لا شيء فيها.



واستطرد أمين الفتوى أن هذا يفرق عن النوع الثالث وهو الوخز بالإبر، وهو ثابت لا يزال أبدا إلا بعملية بالليزر أو جراحة، ولكن الميكروبليدنج يزول بعد 6 شهور، ويحتاج أن يجدد مرة أخرى.

وأوضح أمين الفتوى أن الميكروبليدنج جائز لأنه ليس داخلا فى التاتو المحرم الذي يكون بالوخر بالإبر فيقومون بغرز الجلد بالإبر ويضعون تحت طبقات الجلد السبعة أصباغ معينة فتختلط هذه الأضباغ بالدماء وتحدث ألوانا معينة، فهذا لا يجوز شرعا لأنه احتفاظ بنجاسة تحت الجلد من غير داع.

وأكد أمين الفتوى أنه بناء على ذلك فالرسم بالحناء وغيرها والميكروبليدنج جائز شرعا ولا شيء فيه.

ورد سؤال ل دار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم التاتو للرجال ”، وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ،، قائلا: إن الوشم هو غرز الجلد بالإبر حتى يخرج الدم، ثم يتم وضع مواد فى هذه الأماكن تحت الجلد فتختلط بالدم، فيكون هناك تغيير لخلق الله ونجاسة، وهو حرام.

وأشار أمين الفتوى ، خلال رده على سؤال “ ما حكم التاتو للرجال ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب إلى أن هناك ما يسمى بالميكروبليدنج أو عمل التاتو فهذه الأشياء يقول عنها كثير من المتخصصين، إنه عند عملها لا يخرج دم، منوه إلى أنه إن لم يخرج دم بسببها نكون قد خرجنا عن دائرة الوشم، فيجوز استخدامها، أما لو خرج دم حتى لو نقطة فلا يجوز لأن فى هذه الحالة سيكون وشما.

وأضاف أنه لو لم يخرج دم كالميكروبليدنج أو التاتو أو الرسم فقط فوق الجلد، فكل هذا جائز ولا توجد مشكلة.