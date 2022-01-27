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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصيب الرئتين والحلق.. مضاعفات النزلة الشعبية.. لاتتجاهلها

صدى البلد

هناك بعض المضاعفات للنزلة الشعبية التي يمكن أن تؤثر بالسلب علي صحتك. يمكن أن تؤدي إلى التهابات فيروسية وبكتيرية أخرى في الرئتين والحلق والأذنين ومناطق أخرى. 

وتشمل  مضاعفات النزلة الشعبية.. 
 

مضاعفات النزلة الشعبية 

التهاب رئوي
التهاب شعبي
التهاب الجيوب الأنفية
عدوى الأذن
التهاب الدماغ (التهاب الدماغ)

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا هم:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات
البالغون 65 سنة أو أكبر
الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية أخرى
الانفلونزا والحالات الصحية الأخرى

إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا ، فتحدث مع الطبيب إذا كنت تعاني أيضًا من حالة صحية مزمنة. وتشمل:

أزمة
مرض قلبي
أمراض الرئة
داء السكري
مرض كلوي
مرض الكبد
السكتة الدماغية
الصرع
فقر الدم المنجلي
قد يصف طبيبك الأدوية المضادة للفيروسات التي تساعد في تقليل الأعراض وطول مدة الإصابة بالأنفلونزا.

كما تعمل هذه الأدوية بشكل أفضل عند تناولها في غضون يومين من الإصابة بالإنفلونزا.

تسبب الفيروسات الانفلونزا ونزلات البرد وكلا النوعين من العدوى يمكن أن يصيبك بالحمى وتسبب فيروسات البرد والإنفلونزا أعراضًا متشابهة. تتمثل الاختلافات الرئيسية بين الأنفلونزا والبرد في مدى سوء الأعراض ومدة إصابتك بها.

تبدأ أعراض الأنفلونزا فجأة وعادة ما تكون شديدة. يمكن أن تستمر الأنفلونزا من أسبوع إلى أسبوعين. عادة ما تكون أعراض البرد أكثر اعتدالًا. قد تصاب بنزلة برد لمدة أسبوع أو أكثر.

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