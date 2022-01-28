عاطل يبتز 30 سيدة بمقاطع مخلة.. تفاصيل جريمة هزت دمياط | فيديو

محافظة دمياط

ظهرت مؤخرا على الساحة بدمياط العديد من القضايا التى تتعلق بالابتزاز عن طريق الانترنت وخاصه ابتزاز السيدات عن طريق مواقع التواصل المختلفه على الانترنت.

وفي دمياط ظهر مؤخرا محامى تخصص في قضايا الانترنت وهو اول محامى مختصص في قضايا الانترنت بدمياط وذلك من خلال قضيه أثارت جدلا كبيرا بدمياط وهى قيام عاطل مقيم بكفرالبطيخ بابتزاز 30 سيدة وفتاه بدمياط والحصول من 4 منهن على مبالغ مالية بعدما هددهن بنشر صور وفيديوهات مفبركة خادشة للحياء.

الواقعه تبدأ عندما تلقى اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط إخطارا من قسم الانترنت وتكنولوجيا المعلومات بتقدم عددا من السيدات والفتيات يفيد قيام شخص بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وإرسال صور وفيديوهات خادشة للحياء للضحايا من محافظتى دمياط والاسكندرية .

كما تبين قيام المتهم بطلب مبالغ مالية كبيرة منها دفعت له من 4 سيدات مقابل عدم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد محاولات عديدة وجهود كبيرة بالاتفاق مع احد الضحايا التى تجاوبت معه، والاتفاق على لقاؤه، حصلت منه على رقم هاتفه المحمول، و بالرجوع لإحدى شركات المحمول تم تحديد هويته وموقعه حتى تم التوصل إليه أن صاحب الحساب وتبين أنه "أ. غنيم " 24 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز كفر البطيخ .

تم إعداد مأمورية وإلقاء القبض عليه واعترافه بالواقعة فقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

ومن جانبه اكد حمدى وهدان، المحامى، أنه تقدم بالبلاغ للمباحث الانترنت، نيابه عن عدد من السيدات من محافظة دمياط عن قيام شخص بابتزازهم وتهديدهم بنشر صورا مفبركه لهن، وتم الاتفاق على استدراجه للحصول على رقم هاتفه وتم تحديد مكانه وبالفعل تم إلقاء القبض عليه

واوضح، أنه تخصص في قضايا الانترنت بدمياط خاصة انه في الفترة الأخيرة ظهر الكثير من حالات الابتزاز للسيدات عن طريق الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى .

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