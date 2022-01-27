برلمانية: نحتاج لتفعيل القوانين للتصدي لظاهرة الإعلان عن الأدوية الغير مرخصة عبر التواصل الاجتماعي

قالت النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه لابد من التصدى لظاهرة الإعلان عن الأدوية الغير مرخصة على مواقع التواصل الإجتماعى ، مشيرا إلى أنه صدر قانون من البرلمان يجرم التعامل فى أدوية منتهية الصلاحية.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى تفعيل القوانين للتصدى لظاهرة الإعلان عن الأدوية الغير مرخصة على مواقع التواصل الإجتماعى بكل حوم.

وطالبت عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة السيطرة على مواقع التواصل الإجتماعى التى تقوم بالإعلان عن أدوية غير مرخصة ، وذلك من خلال التواصل مع مباحث الإنترنت لضبط كل من يرتكب هذه الجريمة.

وكان قد تقدم الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة بشأن انتشار التطبيقات الالكترونية لـبيع الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن الأدوية التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هى أدوية مهربة وغير حاصلة على تسجيل وزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأنها منتهية الصلاحية وتضر بالمريض ولا يمكن تحديد مكان تصنيعها ولا معرفة المواد الفعالة التي تدخل في صناعتها.

وأضاف «أبوالفتوح»، أن القانون يجرم صرف الأدوية عبر الإنترنت وليس تنظيمها لأنها ليست تابعة لمقر يتم الرقابة عليه وهو أمر يخالف القانون ويضر بصحة المواطن المصري، مؤكدًا على ضرورة إصدار تشريع بصدد تلك التطبيقات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تدشين تطبيق طبي آمن على صحة المواطنين من خلال المؤسسات الحكومية، بالتزامن مع استراتجية الدولة للتحول الرقمي، وخاصة بعد إطلاق العديد من التطبيقات الإلكترونية للدواء بشكل خاطئ، وايضًا على يد غير المتخصصين ويقوموا بإعداد برامج وروشتات طبية تؤدي للعديد من المضاعفات الكبيرة.

ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن غياب الرقابة علي هذه التطبيقات يعد بابا خلفيا لبيع الأدوية المغشوشة، أو غير معلومة المصدر، وغير المسجلة، أو تالفة، أو تندرج ضمن جدول العقاقير المخدرة، دون الالتزام بضوابط الصرف أو بالاشتراطات الصحية للتخزين والحفظ، ما يعرض المريض للخطر.