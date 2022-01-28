أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

بدأت بورشه اختبار المسار لسيارتها الجديدة الخارقة المخصصة لسباقات التحمل والتي ستتنافس في سباق لومان 24 ساعة لعام 2023، وتُظهر الصور الرسمية الجديدة نموذجاً مموهاً للسيارة التي لم يتم تسميتها بعد في حلبة اختبار Porsche's Weissach .

أكد تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي استثمار نحو 23 مليار يورو (19 مليار جنيه إسترليني) في المحركات الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يسعى التحالف إلى تعزيز الشراكة بين العلامات التجارية الثلاث.

تنتمي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 إلى فئة الهاتشباك، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الصغير نسبيا، إلى جانب التجهيزات الداخلية المقدمة، سواء كانت من ناحية برامج دعم قائد المركبة او من خلال أنظمة الحماية.

تمتلك شركة GMC باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق الاماراتي، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومنها النسخة يوكون دينالي موديل 2022.

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارت المطروحة داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، والتي تتنوع بحسب التقنيات المقدمة سواء كانت من الناحية الفنية، أو من خلال برامج التحكم والرفاهية.

لاشك أن شركة لامبورجيني تعد واحدة من اقوى صانعي السيارات الرياضية حول العالم، نسبة إلى تصميماتها المختلفة، والتي تتسم بالقوة والعدوانية ايضا، وبفضل اللمسات الاكثر شراسة التي تتميز بها، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخارقة من ناحية التسارع والانطلاق.