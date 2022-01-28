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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

 

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023 | صور

بدأت بورشه اختبار المسار لسيارتها الجديدة الخارقة المخصصة لسباقات التحمل والتي ستتنافس في سباق لومان 24 ساعة لعام 2023، وتُظهر الصور الرسمية الجديدة نموذجاً مموهاً للسيارة التي لم يتم تسميتها بعد في حلبة اختبار Porsche's Weissach .

 

بـ23 مليار يورو..تحالف عالمي بين نيسان ورينو ومتسوبيشي لتطوير إنتاج السيارات الكهربائية..صور

أكد تحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي استثمار نحو 23 مليار يورو (19 مليار جنيه إسترليني) في المحركات الكهربائية على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث يسعى التحالف إلى تعزيز الشراكة بين العلامات التجارية الثلاث.

 

سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي السيارة سوزوكي التو موديل 2022 إلى فئة الهاتشباك، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، نسبة إلى تصميمها الصغير نسبيا، إلى جانب التجهيزات الداخلية المقدمة، سواء كانت من ناحية برامج دعم قائد المركبة او من خلال أنظمة الحماية.

 

نظرة شاملة عن GMC يوكون دينالي في الامارات موديل 2022 .. صور

تمتلك شركة GMC باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق الاماراتي، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومنها النسخة يوكون دينالي موديل 2022.

 

أسعار فئات نيسان صني موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

تعتبر النسخة نيسان صني موديل 2022 واحدة من اشهر الاصدارت المطروحة داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة عبر 4 فئات من التجهيزات، والتي تتنوع بحسب التقنيات المقدمة سواء كانت من الناحية الفنية، أو من خلال برامج التحكم والرفاهية.

 

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

لاشك أن شركة لامبورجيني تعد واحدة من اقوى صانعي السيارات الرياضية حول العالم، نسبة إلى تصميماتها المختلفة، والتي تتسم بالقوة والعدوانية ايضا، وبفضل اللمسات الاكثر شراسة التي تتميز بها، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخارقة من ناحية التسارع والانطلاق.

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أخبار السيارات|سعر ومواصفات سوزوكي التو موديل 2022 في مصر..لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد

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