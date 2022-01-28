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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

لامبورجيني كونتاش
لامبورجيني كونتاش تخطف الانظار من جديد

لاشك أن شركة لامبورجيني تعد واحدة من اقوى صانعي السيارات الرياضية حول العالم، نسبة إلى تصميماتها المختلفة، والتي تتسم بالقوة والعدوانية ايضا، وبفضل اللمسات الاكثر شراسة التي تتميز بها، بالاضافة إلى القدرات الفنية الخارقة من ناحية التسارع والانطلاق.

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ومن بين الاصدارات القوية والتي تتمتع بتاريخ عريق هي السيارة لامبورجيني كونتاش، صاحبة التصميم المبهر، والاداء الرائع ايضا، حيث ظهرت النسخة المطورة من تلك الايقونة خلال فعاليات Pebble Beach تحديدًا في الثالث عشر من اغسطس الماضي، ولكن يبدو أن الصانع الايطالي أراد أن يبهر متابعية بهذه النسخة على ارض الواقع فعليًا.

لامبورجيني كونتاش تخطف الانظار من جديد 

لامبورجيني كونتاش تخطف الانظار من جديد

 

ظهرت لامبورجيني كونتاش في مقطع فيديو قصير عبر موقع YOUTUBE، ولكن لم تظهر النسخة الجديدة بمفردها، بل ظهرت معها الاجيال السابقة من تلك السيارة صاحبة الاطلالة المميزة، وإذا تحدثنا عن النسخة المطورة سوف نجدها تتمتع بالعديد من المقاومات ابرزها، اللون الخارجي الابيض مع المصابيح الحادة.

لامبورجيني كونتاش تخطف الانظار من جديد 

بالاضافة إلى بعض اللمسات الجانبية والتي تعزز من قدرة السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع العجلات الرياضية كبيرة الحجم، والتي دعمت بجنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، ومن المفترض أن تنطلق هذه السيارة من خلال 112 نسخة فقط، ومن المثير للاهتمام أن جميع الاصدارت الخاصة بتلك النسخة تم بيعهم بالكامل على ان تتم عملية تسليمها للعملاء خلال النصف الاول من العام الجاري 2022.

 

وتقدم السيارة لامبورجيني كونتاش LPI 800-4 بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 780 حصانا، يعمل معه محرك كهربائي بقوة 48 فولت، يستطيع أن يوفر قوة قدرها 34 حصانا، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء.

لامبورجيني كونتاش Pebble Beach فعاليات Pebble Beach السيارات الرياضية

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