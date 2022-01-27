بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023 | صور

بدأت بورشه اختبار المسار لسيارتها الجديدة الخارقة المخصصة لسباقات التحمل والتي ستتنافس في سباق لومان 24 ساعة لعام 2023، وتُظهر الصور الرسمية الجديدة نموذجاً مموهاً للسيارة التي لم يتم تسميتها بعد في حلبة اختبار Porsche's Weissach .

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023

ستعتمد سيارة بورشه الجديدة على محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني، ينتج قوة تصل الى 670 حصاناً وفقاً لقواعد السباق، وتم تصميم المحرك للعمل بالوقود المتجدد، والذي تقول العلامة التجارية إنه سيسمح بتخفيض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يجب أن تستخدم جميع سيارات LMDh محركًا كهربائيًا محددًا كعنصر هجين، ويجب ان يبلغ أقصى إنتاج للطاقة 670 حصانًا.

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023

قال نائب رئيس شركة بورشه موتورسبورت توماس لاودنباخ: "لقد احسنا الاختيار مع محرك نموذجنا الأولي LMDh لقد قررنا استخدام محرك V8 ثنائي التيربو، والذي سيوفر أفضل مزيج من خصائص الأداء والوزن والتكاليف.

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023

ستعود الشركة المصنعة الألمانية إلى سباقات التحمل على أعلى مستوى في 2023 Daytona 24 Hours ، مع سيارة خارقة جديدة تم تصميمها وفقًا للوائح LMDh الخاضعة للرقابة من حيث التكلفة، وبدأت برنامج اختبار مكثف للسيارة ووقعت مع المتسابقين ذوي الخبرة داني كاميرون وفيليبي نصر لقيادة أعمال التطوير.

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023

على عكس لوائح LMH التي تتبعها Toyota و Peugeot ، تستند قواعد LMDh إلى هيكل المواصفات ، والذي يجب على المصنّعين الحصول عليه من واحد من أربعة مشاركين.

تتعاون بورشه مع شقيقتها أودي الشقيقة المملوكتان لمجموعة فولكس فاجن، والتي ستدخل أيضًا فئة LMDh في عام 2023 ، وسيستخدم كلاهما هيكلًا صممته شركة Multimatic.

بورشه تكشف سيارة LMDh الخارقة تمهيداً للمشاركة في سباق لومان 2023

سيسمح لشركة بورشه بتركيب هيكل مفصل حسب الطلب لربط الماكينة بسياراتها على الطرق ويمكنها إضافة عناصر مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، وتعيين المواصفات الديناميكية الهوائية للسيارات.

ستواجه بورشه منافسة شديدة عندما تعود إلى سباقات التحمل في عام 2023 بالإضافة إلى تويوتا وبيجو في فئة LMH، بينما ستتواجه أودي مع أكورا وبي إم دبليو وفيراري في فئة LMDhلعام 2023 فصاعداً.