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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 3 فى حادثين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

مصرع 3 أشخاص فى حادثين منفصلين بمطروح

مصرع 3 فى حادثين
مصرع 3 فى حادثين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى

لقى 3اشخاص مصرعهم اثر حادثين منفصلين بطريق  مطروح اسكندرية الساحلى وتم نقلهم لمستشفى رأس الحكمة.

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة امام قرية فوكة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبلت مستشفى رأس الحكمة جثتين ها مدتين إثر الحادث وهم 
فوزي موسي مراجع ٢٥ سنة راس الحكمة
عادل عبد السلام علي  ٣٠ سنة رأس الحكمة.
وفى حادث آخر استقبلت مستشفى رأس الحكمة جثة   مجهولة الهوية اثر حادث سير بطريق مطروح اسكندرية الساحلى أمام قرية فوكة.

تم تحرير المحاضر اللازمة والجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

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