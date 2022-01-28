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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يحذر المنتخب بعد طلب الشناوي حقنه بالبلازما

صدى البلد

أكد الإعلامي  محمد شبانة أن  سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حرص على التواصل  مع وائل جمعة والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب للاطئمنان علي إصابة الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي بعد إصابتهما في لقاء الفراعنة وكوت ديفوار".

وتابع  ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc "كشف مصدر مسئول أن عبدالحفيظ طلب من طبيب المنتخب عدم الاستماع إلي محمد الشناوي تحديدا في حقنه بالبلازما من أجل المشاركة  في لقاء  المغرب بربع نهائي امم افريقيا".

وواصل: "أضاف المصدر أن مدير الكرة بالأهلي أخطر الدكتور محمد أبوالعلا أن اصابة الشناوي تكررت من قبل في نفس العضلة الخلفية بالقدم اليمنه واي تهور قد يتسبب في ابعاده لفترة طويلة والأهلي يحتاج  اليه خلال الفترة المقبلة" .


وطلب طبيب الأهلي تقريرا طبيا حول إصابة الثنائي بشكل كل التفاصيل المتعلقة بإصابتهما لعرضها على الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني لتحديد أولوياته خاصة قبل كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الفريق الأول والتي تنطلق خلال شهر فبراير المقبل.


وأكد طبيب المنتخب الوطني أن إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما لعمل أشعة لتحديد برنامج كل منهما.

بيتسو موسيماني موسيمانى الأهلى المنتخب الوطني محمد الشناوي سيد عبدالحفيظ

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