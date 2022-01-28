Joy Awards .. إنجاز العمر للنجم جون ترافولتا وفنان العام لسفير بوليوود سلمان خان

شهدت ليلة توزيع جوائز Joy Awards تكريما هاما لنجمين عالميين حضرا الحفل والتقطا الصور على السجادة البنفسجية وجلسا بجوار المستشار ترك آل الشيخ في الصفوف الأولى.

تكريم جون ترافولتا

حصل النجم جون ترافولتا على جائزة إنجاز العمر التي سلمها له المستشار ترك آل الشيخ بحفل Joy Awards، وقدم كلمة بهذه المناسبة شجع فيه المملكة العربية السعودية على الاستمرار في دعم الفن والمثابرة.

كما استمر تواجد جون ترافولتا للحظات الأخيرة من الحفل لتقديم جائزة أفضل مسلسل عربي.

ونال سفير بوليوود الذي اعتاد مؤخرا التواجد في موسم الرياض بحفل كبير، جائزة فنان العام، وتسلمها أيضا من المستشار ترك آل الشيخ وأمام نجوم الوطن العربي.

وتحدث سلمان خان عن مشواره الفني وعن المثابرة التي حرص عليها حتى وصل إلى مكانته اليوم في ظل تطور السينما والفن في بوليوود.

تكريم سلمان خان

حفل توزيع جوائز Joy awards

أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم.

سلمان خان

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد. وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.