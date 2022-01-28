عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Joy Awards .. إنجاز العمر للنجم جون ترافولتا وفنان العام لسفير بوليوود سلمان خان

تكريم جون ترافولتا
تكريم جون ترافولتا

 شهدت ليلة توزيع جوائز Joy Awards تكريما هاما لنجمين عالميين حضرا الحفل والتقطا الصور على السجادة البنفسجية وجلسا بجوار المستشار ترك آل الشيخ في الصفوف الأولى. 

تكريم جون ترافولتا 

حصل النجم جون ترافولتا على جائزة إنجاز العمر التي سلمها له المستشار ترك آل الشيخ بحفل Joy Awards، وقدم كلمة بهذه المناسبة شجع فيه المملكة العربية السعودية على الاستمرار في دعم الفن والمثابرة. 

كما استمر تواجد جون ترافولتا للحظات الأخيرة من الحفل لتقديم جائزة أفضل مسلسل عربي. 

ونال سفير بوليوود الذي اعتاد مؤخرا التواجد في موسم الرياض بحفل كبير، جائزة فنان العام، وتسلمها أيضا من المستشار ترك آل الشيخ وأمام نجوم الوطن العربي. 

وتحدث سلمان خان عن مشواره الفني وعن المثابرة التي حرص عليها حتى وصل إلى مكانته اليوم في ظل تطور السينما والفن في بوليوود. 

تكريم سلمان خان 

حفل توزيع جوائز Joy awards

أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم. 

سلمان خان 

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

وحرص عدد من النجوم على إلتقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد. وقام المستشار ترك آل الشيخ بتكريم والد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم خلال الحفل.

joy awards جون ترافولتا سلمان خان موسم الرياض ترك آل الشيخ

ترشيحاتنا

زار حديقة بأوغندا.. أفيال تهاجم سائحا عربيا وتتسبب في وفاته

لامبورجيني كونتاش تخطف الأنظار من جديد .. فيديو

صيغة للصلاة على النبي فيها الشفاء والعطاء..احفظها ورددها كل يوم

تركي آل الشيخ لـ رامز جلال قبل تكريمه بالسعودية: "لابسلي ترتر"

السعودية.. بيان للتحالف حول ادعاءات ميليشيات الحوثي استهداف سجن بصعدة

وزيرة الهجرة: المرأه المصرية تشهد العصر الذهبي لها تحت قيادة الرئيس..وأنا ست بيت برة الوزارة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ