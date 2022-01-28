هشام يكن: كيروش لن يغير طريقة لعبه ومصر ستصل للنهائي

توقع هشام يكن نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن يلعب منتخب مصر بنفس الطريقة التي يلعب بها أمام المغرب، موضحا أن أي لاعب وسط يحصل على مهام هجومية من الصعب أن يرضى بدور الديفندر فيما بعد.



وأضاف يكن في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "التأليف هيخسرنا، كيروش لا يملك رفاهية تغيير خطة اللعب، أتوقع أن يكون لقاء المغرب في مستوى يليق بالمنتخبين، وأحذر المنتخب من الكرات الثابتة".



وأكمل نجم منتخب مصر السابق: "مصر ستصل للنهائي، وكوت ديفوار دائما طريقنا للألقاب، وأتمنى أن يكون اللاعبون في المنتخب الوطني في أفضل حالاتهم".