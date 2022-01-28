فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر.. صور

أطلقت فورد العنان لسيارة برونكو رابتور ذات المحرك القوي V6 بسعة تبلغ 3.0 لتر بقوة 400 حصان ، وبالأمس تم رؤية إحدى سيارات برونكو الاستثنائية سيتم بيعها بالمزاد العلني للأعمال الخيرية، واليوم يوجد طراز آخر مثير للاهتمام من فورد برونكو وهو يأتي من إحدى شركات التخصيص.

فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر

استحوذت شركة رابيد على برونكو بادلاندز كقاعدة لمشروعها الفريد من نوعه وأمرت بإنهائه في Eruption Green من المصنع، واتصل أخصائي الضبط بزملائهم من The Tint Lab الذين صنعوا حزمة الفينيل القديمة التي تتكون من خطوط صفراء وبرتقالية متباينة حول أقواس العجلات وفوق التنانير الجانبية، وتزين ملصقات Rabid Offroad الرفارف الخلفية.

فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر

يوجد في السيارة ما يسمى Retro Rabid Bronco أكثر مما تراه العين، حيث تسير السيارة على الطرق الوعرة على نظام تعليق مزود بمجموعة رفع مقاس 2.5 بوصة ومجموعة من عجلات Pro Comp 17x9 العتيقة 69 ملفوفة بإطارات BFGoodrich لجميع التضاريس.

فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر

تخلق وظيفة الفينيل القديمة جنبًا إلى جنب مع اللون الأخضر الجميل مظهرًا كلاسيكيًا رائعًا بشكل عام، والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال شارات الكروم برونكو على الرفارف الأمامية، وفي الوقت نفسه يضمن التعليق المحسن وإطارات الخدمة الشاقة عدم المساس بقدرات الطرق الوعرة لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر

تظل فورد برونكو رابتور في الوقت الحالي النسخة الأكثر تشدداً من أسطورة فورد للطرق الوعرة، ويبدأ سعرها من 69.995 دولاراً أمريكياً، فهو أيضًا يحتل مكانة قوية في السوق متجاوزاً رانجلر روبيكون 392 بمقدار 6000 دولار، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن هذا الأخير لديه محرك مخزون أكبر وأكثر قوة، تتعهد شركة فورد بطرح سيارة برونكو رابتور الجديدة للبيع في وقت لاحق من هذا العام.