فورد برونكو 2021 بتصميم استثنائي يربط الماضي بالحاضر.. صور

أطلقت فورد العنان لسيارة برونكو رابتور ذات المحرك القوي V6 بسعة تبلغ 3.0 لتر بقوة 400 حصان ، وبالأمس تم رؤية إحدى سيارات برونكو الاستثنائية سيتم بيعها بالمزاد العلني للأعمال الخيرية، واليوم يوجد طراز آخر مثير للاهتمام من فورد برونكو وهو يأتي من إحدى شركات التخصيص.
استحوذت شركة رابيد على برونكو بادلاندز كقاعدة لمشروعها الفريد من نوعه وأمرت بإنهائه في Eruption Green من المصنع، واتصل أخصائي الضبط بزملائهم من The Tint Lab الذين صنعوا حزمة الفينيل القديمة التي تتكون من خطوط صفراء وبرتقالية متباينة حول أقواس العجلات وفوق التنانير الجانبية، وتزين ملصقات Rabid Offroad الرفارف الخلفية.
يوجد في السيارة ما يسمى Retro Rabid Bronco أكثر مما تراه العين، حيث تسير السيارة على الطرق الوعرة على نظام تعليق مزود بمجموعة رفع مقاس 2.5 بوصة ومجموعة من عجلات Pro Comp 17x9 العتيقة 69 ملفوفة بإطارات BFGoodrich لجميع التضاريس.
تخلق وظيفة الفينيل القديمة جنبًا إلى جنب مع اللون الأخضر الجميل مظهرًا كلاسيكيًا رائعًا بشكل عام، والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال شارات الكروم برونكو على الرفارف الأمامية، وفي الوقت نفسه يضمن التعليق المحسن وإطارات الخدمة الشاقة عدم المساس بقدرات الطرق الوعرة لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.
تظل فورد برونكو رابتور في الوقت الحالي النسخة الأكثر تشدداً من أسطورة فورد للطرق الوعرة، ويبدأ سعرها من 69.995 دولاراً أمريكياً، فهو أيضًا يحتل مكانة قوية في السوق متجاوزاً رانجلر روبيكون 392 بمقدار 6000 دولار، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن هذا الأخير لديه محرك مخزون أكبر وأكثر قوة، تتعهد شركة فورد بطرح سيارة برونكو رابتور الجديدة للبيع في وقت لاحق من هذا العام.