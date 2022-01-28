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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد موستانج شيلبي موديل 2022 الاستثنائية تدخل المزاد.. صور

فورد موستانج شيلبي
فورد موستانج شيلبي موديل 2022 الاستثنائية تدخل المزاد

تعتبر سيارة فورد موستانج رمز من رموز صناعة السيارات في الولايات المتحدة، وكذلك شيلبي أمريكا التي ساعدت شركة فورد في ترسيخ سمعة السيارة باعتبارها سيارة عالية الأداء، وسيتم طرح أول سيارة فورد موستانج شيلبي GT500KR جديدة في المزاد اليوم الموافق 28 يناير وسيذهب 10% من عائدات البيع إلى المؤسسات الخيرية.

ظهرت فورد موسانج شيلبي GT500KR لأول مرة خلال الشهر الماضي وذلك على الرغم من أن عمليات الانتاج كانت من المقرر أن تبدأ في هذا الشهر.

تعود السيارة عالية الأداء في عام 2022 احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس شيلبي أمريكا.

تعتمد سيارة فورد موستانج شيلبي GT500KR موديل 2022 على محرك V8 بسعة تصل الى 5200 سي سي مزود بشاحن Whipple فائق ضخم بسعة 3800 سي سي ومزود بمسمار مزدوج ينتج الزوج أكثر من 900 حصان (671 كيلو وات) وهو عدد خارق من القوة لسيارة المهر، وأضاف شيلبي مدخل هواء بارد ونظام عادم مطور وجسم أكبر للخانق وترقيات أخرى للأداء.

أعطت شيلبي أيضًا لسيارة موستانج إصلاحاً بصرياً مع الكثير من أجزاء الجسم الجديدة، والعديد منها مصنوع من ألياف الكربون. مع غطاء من ألياف الكربون وموزع أمامي، وفتحات Gurney، وموزع خلفي.

تقوم شيلبي بصنع عدد محدود فقط من طرازات GT500KR لعام 2022 يبلغ 225 على وجه الدقة، مسيتم توجيه 180 طرزاً فقط منها إلى السوق الأمريكية، ويمكن لأولئك الذين يمتلكون 2020 أو 2021 GT500 ترقية موستانج إلى KR، حيث ستقدم شيلبي 60 نسخة فقط من هذه الترقيات، وليس من الواضح عدد العروض التي ستعرضها شيلبي في المستقبل.

ستذهب عائدات المزاد لمساعدة JDRF ومؤسسة Carroll Shelby، حيث يساعد JDRF في مكافحة مرض السكر، بينما يقوم CSF بجمع الأموال لمساعدة الأطفال في مكافحة الأمراض التي تهدد الحياة.

يبدأ سعر سيارة فورد موستانج شيلبي GT500KR موديل 2022 من 127.895 دولاراً، ويمكن أن يتجاوز سعرها هذا الرقم بكثير في المزاد.

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