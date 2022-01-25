فورد تغلق باب الحجوزات لـ "مافريك 2022".. اعرف السبب

اضطرت شركة فورد موتورز الأمريكية أن توقف مؤقتا باب الحجز لشاحنة البيك أب "مافريك" موديل 2022 بعد تزايد الإقبال عليها، على أن تعود لفتحه من جديد بحلول الصيف المقبل.

وفقا لـ "أوتو موتيف نيوز"، غلق باب الحجز يشمل لإصدارات البنزين والديزل وقامت بإرسال قرارها الجديد لكل الوكلاء عبر البريد الإلكتروني، وفي محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقة للعلامة التجارية الأمريكية، أوضح المتحدث باسم "فورد" سعيد ديب، لصحيفة فري بريس التي تساءلت عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الخبر، أن هذا القرار الأخير هو محاولة لتجنب خيبة أمل العملاء المحتملة بسبب تأخير مواعيد التسليم المتوقعة، "المصنع يبني فورد برونكو سبورت ومافريك ويعمل بكامل طاقته، نحن نحاول إدارة توقعات العملاء بشأن التوقيت"، كما أكد "ديب"، أن الشركة الأمريكية تنوي فتح باب الحجز مع منتصف الصيف القادم.

لاقت شاحنة البيك أب فورد مافريك 2022 نجاحا كبيرا منذ أن تم الكشف عن عنها في يونيو الماضي واستجاب المشترون على الفور وقاموا بهجمة شرسة على باب حجز الشاحنة التي تبدأ من 20 ألف دولار لفئة التجهيز الأساسية وتحصل على 42 ميلا في الجالون داخل المدينة.

شهدت فورد زيادة مضطردة في الحجوزات لتصل إلى 100 ألف طلب في أغسطس الماضي، معظمها من كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا، وتحديدا لوس أنجلوس و سان فرانسيسكو وهيوستن وأورلاندو.

علق تاجر السيارات "ثاد سزوت" على هذا الإقبال: "لقد رأينا طلبًا لا يصدق من قبل المستهلكين على مافريك، كل شهر منذ كشف النقاب عن الموديل الجديد لـ 2022 ، تلقينا الكثير من الطلبات لدرجة أن كل شاحنة تلقيناه من فورد كان له عميل وبيعت بسرعة، مما يعني أننا بعنا كل الوحدات من حصتنا ولدينا قائمة بالأشخاص المهتمين المنتظرين دورهم "

قال "سزوت" إنه نتيجة للطلب الهائل من قبل المشترين، أخذت شركة فورد شاحنات "مافريك" الممنوحة إلى مسؤوليها التنفيذيين وأرسلتها إلى حفنة من التجار لبيعها.