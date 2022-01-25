عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تغلق باب الحجوزات لـ "مافريك 2022".. اعرف السبب

فورد مافريك 2022
فورد مافريك 2022

اضطرت شركة  فورد  موتورز الأمريكية أن توقف مؤقتا باب الحجز لشاحنة البيك أب "مافريك" موديل 2022 بعد تزايد الإقبال عليها، على أن تعود لفتحه من جديد بحلول الصيف المقبل.

 

وفقا لـ "أوتو موتيف نيوز"، غلق باب الحجز يشمل لإصدارات البنزين والديزل وقامت بإرسال قرارها الجديد لكل الوكلاء عبر البريد الإلكتروني، وفي محاولة للوقوف على الأسباب الحقيقة للعلامة التجارية الأمريكية، أوضح المتحدث باسم "فورد" سعيد ديب، لصحيفة فري بريس التي تساءلت عن الأسباب الحقيقة وراء هذا الخبر، أن هذا القرار الأخير هو محاولة لتجنب خيبة أمل العملاء المحتملة بسبب تأخير مواعيد التسليم المتوقعة، "المصنع يبني فورد برونكو سبورت ومافريك ويعمل بكامل طاقته، نحن نحاول إدارة توقعات العملاء بشأن التوقيت"، كما أكد "ديب"، أن الشركة الأمريكية تنوي فتح باب الحجز مع منتصف الصيف القادم.

 

لاقت شاحنة البيك أب  فورد  مافريك 2022 نجاحا كبيرا منذ أن  تم الكشف عن عنها في يونيو الماضي واستجاب المشترون على الفور وقاموا بهجمة شرسة على باب حجز الشاحنة التي تبدأ من 20 ألف دولار لفئة التجهيز الأساسية وتحصل على 42 ميلا في الجالون داخل المدينة.

 

شهدت فورد زيادة مضطردة  في الحجوزات لتصل إلى 100 ألف طلب في أغسطس الماضي، معظمها من كاليفورنيا و تكساس و فلوريدا، وتحديدا لوس أنجلوس و سان فرانسيسكو وهيوستن وأورلاندو.

 

علق تاجر السيارات "ثاد سزوت" على هذا الإقبال: "لقد رأينا طلبًا لا يصدق من قبل المستهلكين على مافريك، كل شهر منذ كشف النقاب عن الموديل الجديد لـ 2022 ، تلقينا الكثير من الطلبات لدرجة أن كل شاحنة تلقيناه من فورد كان له عميل وبيعت بسرعة، مما يعني أننا بعنا كل الوحدات من حصتنا ولدينا قائمة بالأشخاص المهتمين المنتظرين دورهم "

قال "سزوت" إنه نتيجة للطلب الهائل من قبل المشترين، أخذت شركة فورد شاحنات "مافريك" الممنوحة إلى مسؤوليها التنفيذيين وأرسلتها إلى حفنة من التجار لبيعها.

فورد فورد موتورز مافريك شاحنة البيك أب البنزين برونكو برونكو سبورت فورد برونكو كاليفورنيا تكساس فلوريدا لوس أنجلوس سان فرانسيسكو

موضوعات متعلقة

بورشه تطرح حزمة تعديلات على برنامج الترفيه والمعلومات في كل الطرازات.. صور

Air car السيارة الطائرة تحصل على شهادة كفاءة من "سلوفاكيا".. شاهد

هايبرد هايبرد بلج إن.. ألفا روميو تكشف عن تونال رسميا الشهر المقبل

بالفيديو.. شاحنة تسلا سايبر ترك "الثلاجة" تقترب من مرحلة الإنتاج التجاري

أرخص من جيب رانجلر.. فورد تعلن عن قائمة أسعار "بورنكو رابتور 2022" للطرق الوعرة

منافسة كاديلاك اسكاليد الجديدة.. لقطات تظهر "جيب جراند واجونير" بقاعدة عجلات عريضة

لامبورجيني تودع محركات البنزين بـ 4 إصدارات جديدة لعام 2022

لأول مرة.. تسلا تدخل الأسواق التركية رسميا

ترشيحاتنا

حكم طهارة الماء الذي تلسمه الحائض وهل تنتقل له النجاسة.. دار الإفتاء ترد

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

الإخلاء خلال5 سنوات.. اسكان النواب توافق علي مشروع قانون الايجارالقديم لغير السكن

بريطانيا: المفاوضات النووية مع إيران تقترب من مأزق خطير

أول تعليق من الزراعة على تحديد مساحات الأرز هذا الموسم

يستجيب للعلاج.. تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس غدًا لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

رسميا.. التعليم العالي تحيل واقعة انتحال شخص صفة مصطفى محمد للتحقيق

قمة الظلم.. ميدو يفتح النار على CAF بسبب حارس مرمى جزر القمر

نقل مباراة مصر.. قرار عاجل من رئيس الكاف بشأن كارثة ملعب أوليمبي

الفصل النهائي والإحالة للقضاء .. العقوبة المنتظرة للاعب مصطفى محمد

قرار جمهوري بالموافقة علي تخصيص 36 جزيرة نهرية وبحرية لصالح القوات المسلحة

كارثة تهدد الأرض.. ناسا: انفجار شمسي خطير قد يتسبب في انقطاع الكهرباء والإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مومياء حامل.. لغز اكتشاف جنين داخل جثة محنطة لأكثر من ألفي عام

تحدى الموت.. سائق يحاول الاستدارة للخلف بسيارته على منحدر جبلي ضيق|شاهد

جندي ينقذ راكبا من موت محقق تحت عجلات قطار بالهند.. فيديو

بسبب الخيانة.. امرأة هندية تقطع رأس زوجها وتحمله إلى قسم الشرطة

فيديو

منى زكي تردد دعاءً بعد الهجوم عليها.. وحقيقة اعتزال إيمي سمير غانم

فيديو جراف.. لماذا سب بايدن مراسل قناة فوكس الأمريكية

الأرصاد الجوية تحذر من انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة

فيديو جراف.. ماذا قال مبروك عطية لمؤيدي فيلم أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ