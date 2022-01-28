أخبار العالم| أمريكا تشكر مصر على استضافتها اللاجئين السوريين وبيان عاجل للصحة العالمية بشأن اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تتابع الوضع المتعلق بظهور فيروسات جديدة، بما فيها فيروس NeoCoV التاجي، لكن خطورته لم تدرس بعد.

أمريكا تشكر مصر على استضافتها اللاجئين السوريين

أعربت المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، مساء الخميس، عن شكرها لمصر لاستضافتها اللاجئين السوريين.

بينهم مصريون.. وفاة 6 مهاجرين وفقدان 30 آخرين في هجرة غير شرعية بتونس

غرق ستة مهاجرين بينهم مصريين كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني، الخميس، وفقد ثلاثون آخرون بعد غرق قاربهم المتهالك قبالة تونس، بحسب السلطات وجمعية الهلال الأحمر.

الإمارات ترسل مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا لقطاع غزة

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، قافلة طبية تضم مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لـ فيروس كورونا، لوزارة الصحة في قطاع غزة.

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخ "كروز" بعيد المدى

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الخميس، بأن كوريا الشمالية أجرت بنجاح تجربة لإطلاق صاروخ "كروز" بعيد المدى تم صناعته حديثا.

"الداخلية الليبية": مقتل 4 أشخاص من داعش في هجوم إرهابي غرب مدينة القطرون

أعلنت وزارة الداخلية الليبية مقتل 4 أشخاص من تنظيم (داعش) الإرهابي، وتدمير الآلية التي كانت تقلهم خلال اشتباكات مسلحة مع الدوريات الأمنية المكلفة والقوى المساندة بمنطقة جبل عصيدة غرب مدينة القطرون.

أمريكا تطالب رئيس وزراء إثيوبيا بالإفراج عن كل المعتقلين بموجب رفع حالة الطوارئ

طالبت الولايات المتحدة، الخميس، رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت الحكومة رفعها في وقت سابق.

الولايات المتحدة تدعو الصين لاستخدام نفوذها لدى روسيا لمنع غزو أوكرانيا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، الصين لاستخدام نفوذها لدى روسيا، لثنيها عن غزو أوكرانيا.

البيت الأبيض: نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، داعيا المواطنين الأمريكيين لمغادرة البلاد في أقرب فرصة.

إطلاق نار على سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي.. تفاصيل

أكدت النائبة في الكونجرس، كوري بوش، تعرض سيارتها لإطلاق نار، وقال مكتبها لوسائل الإعلام المحلية، إنها لم تكن داخل السيارة في ذلك الوقت ولم تصب بأذى.

الموت يغيب أحد مدرسي المسجد الحرام عن تلاميذه

توفي المدرس بالمسجد الحرام الشيخ أبو زكريا المدرس، بعد مسيرة طويلة في تقديم الدروس بالحرم المكي.