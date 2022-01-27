عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو

جين ساكي
جين ساكي

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، داعيا المواطنين الأمريكيين لمغادرة البلاد في أقرب فرصة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: “لا نزال نرى استعدادات وتحضيرات روسية على حدود أوكرانيا ونعتقد أن الغزو قد يحدث في أي لحظة”.

وأضافت “نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو”.

واستدركت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: “ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا".

وأكدت ساكي التزام الولايات المتحدة بمسار الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، معربة عن أملها ألا تكون موسكو "تتلاعب بهذا المسار".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
 

الخارجية الروسية: التهديد بحرب مع أوكرانيا يأتي من الحكومات الغربية وليس من موسكو

رئيسا أوكرانيا وليتوانيا يناقشان الوضع الأمني على الحدود

البيت الأبيض روسيا أوكرانيا حدود موسكو الولايات المتحدة الناتو

ترشيحاتنا

إطلاق نار على سيارة عضو بالكونجرس الأمريكي.. تفاصيل

الأرصاد: احتمال ضعيف لسقوط أمطار على القاهرة الثلاثة أيام المقبلة.. فيديو

بالونة اختبار.. تامر أمين: لا يجب منع عرض فيلم أصحاب ولا أعز|فيديو

الأمير مانع المريدي.. جد خادم الحرمين ومؤسس إمارة الدرعية

قبلة ساخنة من أصالة لـ زوجها في حفل Joy Awards بالسعودية |شاهد

مدعي النبوة في إنتظار هذه العقوبة .. مستشار قانوني يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

حسام عبد الغفار : الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير تناوله بالفم ..فيديو

خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

فيديو

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ