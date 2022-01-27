البيت الأبيض: نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن غزو روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي لحظة، داعيا المواطنين الأمريكيين لمغادرة البلاد في أقرب فرصة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في إفادة صحفية: “لا نزال نرى استعدادات وتحضيرات روسية على حدود أوكرانيا ونعتقد أن الغزو قد يحدث في أي لحظة”.

وأضافت “نراقب التحركات الروسية على الحدود الأوكرانية ومستعدون لأي سيناريو”.

واستدركت المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة: “ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا".

وأكدت ساكي التزام الولايات المتحدة بمسار الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، معربة عن أملها ألا تكون موسكو "تتلاعب بهذا المسار".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

