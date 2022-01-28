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رئيس التحرير
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تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يعلن تحديث جديد بماسنجر ينبهك عند التقاط "سكرين شوت" للمحادثة

صدى البلد

أعلن مارك زوكربيرج، المدير التنفيذي لشركة ميتا Meta، عن تحديث جديد لموقع التواصل الاجتماعي ماسنجر الخاص بالمحادثات عبر فيسبوك.

وأوضح زوكربيرج حول التحديث الجديد: “أنه يمكن المستخدمين من استقبال اشعار اذا تم التقاط صورة "سكرين شوت" للمحادثة، وايضا يضم تحديث جديد لمحادثات Messenger المشفرة من طرف إلى طرف بالأَضافة الي ملفات GIF والملصقات وردود الفعل على الدردشات المشفرة أيضًا”.


وشارك زوكربيرج صورة توضيحية للتحديث من خلال محادثة تجمعه بأصدقائه يظهر من خلالها التقاط صورة “سكرين شوت” للمحادثة، ووجود ملفات جديدة من GIF.

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مارك زوكربيرج: ميتا تبنى أسرع كمبيوتر للذكاء الاصطناعي بالعالم من أجل ميتافيرس

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من جديد.. مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط"

من جانب اخر، أعلن المديرالتنفيذى لشركة ميتا Meta، فيسبوك سابقا، إنشاء أسرع كمبيوتر للذكاء الاصطناعي في العالم كجزء من خطط الشركة ضمن مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن الكمبيوتر الذى تصفه ميتا بأنه سيكون الأسرع في العالم سيتطلب قوة حاسوبية هائلة للدمج بين العالم المادي والرقمي عبر الواقع الافتراضي والواقع المعزز . 

وقال مارك زوكربيرج، إن الكمبيوتر العملاق الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ، والذى تم تسميته ب AI Research SuperCluster (RSC) ، سيكون ضمن أسرع 5 أجهزة كمبيوتر في العالم.   


 وأضاف زوكربيرج أن " التجارب التي نبنيها من أجل ميتافيرس تتطلب قوة حسابية هائلة، حيث سيتيح RSC نماذج ذكاء اصطناعي جديدة يمكنها التعلم من تريليونات الأمثلة وفهم مئات اللغات والمزيد" . 

فيسبوك الذكاء الاصطناعي مارك زوكربيرج زوكربيرج موقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي تحديث

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