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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

من جديد.. مارك زوكربيرج يفاجئ العالم بخطة "مبتكرة" للقضاء على آبل بـ"رابط"

فيسبوك و آب ستور
فيسبوك و آب ستور

قال مارك زوكربيرج: "إن شركة ميتا Meta، التي أصبحت الآن تمتلك جميع خدمات فيسبوك Facebook، ستنشئ رابطا جديدا يتيح للمبدعين الاحتفاظ بمزيد من الأموال من اشتراكاتهم دون دفع رسوم لشركة آبل Apple".

وبحسب ما ذكره "imore"، صرح زوكربيرج في منشور له اليوم: "بينما نبني من أجل عالمنا الافتراضي ميتافيرس metaverse، نركز على فتح الفرص للمبدعين لكسب المزيد من المال من أعمالهم".

 

 

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زوكربيرج يكتشف طريقة جديدة لتجنب عمليات الشراء داخل التطبيق من آبل باستخدام روابط الاشتراك الخاصة بـ منشئ المحتوى

 

وفي خطابه أيضا، هاجم مؤسس فيسبوك شركة آبل بسبب نسبة الرسوم الخاصة بمتجر تطبيقاتها، قائلا: :"تجعل الرسوم البالغة 30٪ التي تتقاضاها شركة آبل على المعاملات من الصعب علينا بناء الميتافيرس، لذلك نحن نقوم بتحديث منتج الاشتراكات لدينا حتى يتمكن الآن المبدعون من كسب المزيد من المال".

وكما ذكر مارك زوكربيرج في بيانه: "نحن الآن بصدد إطلاق رابط ترويجي لمنشئي المحتوى لعرض اشتراكاتهم، عندما يشترك الأشخاص باستخدام هذا الرابط، سيحتفظ منشئو المحتوى بكل الأموال التي يكسبونها باستثناء الضرائب".

وأوضح روكربيرج قائلا: "إن منشئي المحتوى سيكون لديهم ملكية أكبر لجمهورهم، بما في ذلك القدرة على تنزيل عناوين البريد الإلكتروني لجميع المشتركين الجدد".

ومشيرا إلى اسم علامته التجارية الجديدة، قال مارك زوكربيرج:"إن ميتا Meta ستطلق أيضا برنامجا جديدا للمكافآت سيدفع للمبدعين مقابل كل مشترك جديد يحصلون عليه كجزء من برنامجها الاستثماري للمبدع الذي تبلغ قيمته مليار دولار".

وقد هاجمت فيسبوك، التي أصبح اسمها الآن "ميتا"، مع شركة آبل بشأن رسوم متجر التطبيقات التابع لها، والتي تأخذ عمولة بنسبة 15 أو 30٪ من معاملات آب ستور App Store التي تتم من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق.

وكما قامت مصنعة آيفون أيضا بالتخلص من التغييرات تستخدمها تطبيقات التواصل الاجتماعي في تتبع المستخدمين مما أضر بأعمال الإعلانات الخاصة بشركة فيسبوك.

ولم يخوض زوكربيرج في التفاصيل حول التطبيق الفني للميزة الجديدة، والتي يمكن تقديمها كجزء من نظام تطبيق فيسبوك الرئيسي، أو استخدامها كميزة خاصة على أجهزة مثل آيفون، ومع ذلك، فقد قدمها بوضوح كطريقة لتجنب رسوم متجر آبل بنسبة 30٪ أو 15٪.

 

مارك زوكربيرج يعلن اسم شركته الجديد


 الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك "مارك زوكربيرج"، كشف مساء يوم الخميس الماضي الموافق 28 نوفمبر 2021، في مؤتمر الشركة السنوى Connect 2021 ، عن رؤيته الجديدة للعالم الافتراضي الكامل ميتافيرس "Metaverse" وكيف ستشارك الشركة في بناء هذا المستقبل، معلنا تغيير اسم العلامة التجارية للشركة إلى ميتا Meta.

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