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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تركي آل شيخ يشارك صورا لحفل توزيع جوائز Joy Awards.. شاهد

صدى البلد

شارك المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، صورا من فعاليات حفل توزيع جوائز Joy Awards، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر تركي آل شيخ رفقة الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم، والفنان حسن الرداد، والاعلامي رامي رضوان، كما شارك صورة رفقة فنان العرب محمد عبده.

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حفل توزيع جوائز Joy awards

أقيم مساء الخميس، حفل توزيع جوائز Joy awards بالرياض، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الخليج والوطن العربي، منهم المطرب ماجد المهندس ، ملحم زين، عايض يوسف ، عبد المجيد الرهيدى ،عبدالله السبع ، عامر الحمود ، بشير غنيم، بدر الشعيبى ، سامى الجابر ،حسن عسيرى، ابراهيم البكرى ، محمد سعد”.

وأحيا فقرات الحفل الغنائية عدد كبير من نجوم الوطن العربي على رأسهم كاظم الساهر وهاني شاكر ومحمد عبده وأحلام وأصالة ونانسي عجرم. 

أذيع الحفل مباشرة عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد VIP ضمن باقة تخيل ابتداءً من وقائع وصول النجوم ومرورهم على السجادة الخزامية عند الثامنة مساءً وحتى الختام.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه “مجموعة MBC”.

ويأتي ضمن الحضور المصري كل من أشرف زكى، أمينة خليل، هالة صدقي، نيللي كريم، عمرو يوسف، أحمد فهمي، أكرم حسني، حسن الرداد، عمرو مصطفي، أشرف عبد الباقي، دينا الشربيني و غيرهم.

رامي رضوان حسن الرداد إيمي سمير غانم المملكة العربية السعودية الاعلامي رامي رضوان تركي ال شيخ الرياض

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