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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تحويلات مرورية جديدة فى الجيزة بسبب توسعة الدائري .. تعرف عليها

صدى البلد

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بمحيط اغلاق شارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع اسفل الطريق الدائري مع الاشراف على سير التحويلات المرورية البديلة. 

وأعلنت إدارة مرور الجيزة عدد من التحويلات المرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب الكمر المعدنى بجسم الطريق الدائرى فى الإتجاهين تحديداً أعلى شارع ربيع الجيزى ، وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية.

 

وتسلزم تلك الأعمال إجراء غلق كلى لشارع ربيع الجيزى فى الإتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائرى وذلك لمدة (7) أيام بدأ منذ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى صباح يوم الإثنين الموافق 31/1/2022 ، على أن تكون أعمال الغلق إبتداءً من الساعة (12) صباحاً وحتى الساعة (6) صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

 

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تحويلات مرورية جديدة فى الجيزة

 

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب .. تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى وإستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

 

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب فى السير شارع ربيع الجيزى تقوم بإستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى ، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع ربيع الجيزي التحويلات المرورية الطريق الدائرى طريق الأوتوستراد توسعة الطريق الدائرى

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