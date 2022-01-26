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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق كلي لـ شارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع أسفل الطريق الدائري

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية بالبدء في أعمال تركيب الكمـر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى . 


ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه  مع أسفل الطريق الدائري لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) بدءاً من اليوم وحتى صباح يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١ / ٢٠٢٢ علي أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الســاعة  ١٢ صباحاً وحتى الســاعة ٦ صباحاً فقط طوال فترة الأعمال.

 
وتشير محافظة الجيزة إلى أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهي على النحو التالي:
-حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزى وترغب بالسير اتجاه ميدان المنيب ،تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.


-حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب في السير بشارع ربيع الجيزى تقوم باستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً باتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.
ونوهت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الاعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.


وأوضحت محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
 

الجيزة الادارة العامة للمرور محافظة الجيزة القرية الفرعونية الطريق الدائرى الطرق والكباري طريق المريوطية ميدان الجيزة

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