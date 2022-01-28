أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 28 يناير 2022

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد، اليوم الجمعة 28 يناير 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.



ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة

سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 15150 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 15050 جنيهًا للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 15050جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 14500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة نحو 14500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 14500جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة نحو 14500جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة نحو 14500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي وسرحان عطية اليوم الجمعة 14300جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة:



واستقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1100جنيه لطن المسلح.

وسجل أسمنت شركة المنيا للأسمنت اليوم الجمعة 1035 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة 1105 جنيها للطن.



وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة 1090 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت السويس اليوم الجمعة عند 1080 جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم الجمعة عند 1075جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم الجمعة 1045 جنيه للطن .



وبلغ سعر أسمنت سيناء اليوم الجمعة 1040 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت وادى النيل اليوم الجمعة 1040 جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق،كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.