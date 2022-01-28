إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أشخاص، في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي في أسيوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود مصابين.

علي الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ربع نقل رقم" 8784 ه م س " وسيارة ملاكي رقم "5384 ى ب س".

أسفر الحادث عن إصابة "ابراهيم .ا.ع"،و"عبير .ع.ز" 32 سنة، و"ورده.س.ع" 23 عامًا، و"منى.ا.ع.ا" 50 سنة، و"منى ا.ع.س" 45 سنة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم.