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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

عبد الغفار يتفقد محطات المياه لمنع أى تسرب لغاز الكلور في سوهاج

صدى البلد

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز البلينا للتأكد من الالتزام بالمعايير القياسية فى التشغيل وإجراء الصيانة الدورية للمحطات لتستمر فى تقديم خدماتها للمواطنين بجودة عالية.


وطالب رئيس مياه سوهاج العاملين بالمحطات التى تم تفقدها إجراء تجربة التعامل مع تسرب غاز الكلور للتأكد من جاهزية العاملين للتعامل الفورى مع أى تسرب لغاز الكلور كما طالب بالتدريب المستمر لجميع العاملين بجميع المحطات وتطبيق المعايير القياسية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.


وأوضحت مها غازى مدير إدارة الإعلام أنه تم زيارة محطة مياه البلينا السطحية المرشحة التى تبلغ طاقتها التصميمية 800 لتر لكل ثانية وتغذى 500 الف نسمة فى مدينة البلينا وقراها ومحطة مياه برديس المساكن الارتوازى ومحطة مياه برديس الصهريج الارتوازى ومحطة رفع صرف صحى 1 الرئيسية ومحطة رفع صرف صحى السمطا.

مياة الشرب صرف صحي محمد صلاح شركة تأمين الرئيس

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