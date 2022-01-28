اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة صرف البدرشين بالجيزة

أعلن المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، إعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي البدرشين.



وأوضح المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن محطة معالجة البدرشين تعمل بطاقة تصميمية ٢٠ ألف م٣/ يوم، وتخدم أهالي مركز ومدينة البدرشين.



وقال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه تم إعتماد الشهادة بعد إجتياز الاختبارات اللازمة، والتي شملت التفتيش على أقسام: التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.



مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة

جديرٌ بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لديها ثماني محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM منها خمس محطات مياه وثلاث محطات صرف صحي.