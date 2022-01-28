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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

حادث مروع.. جدة تقتل
حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية

توارثنا أن “ولد الولد” سواء أكان ذكراً أم أنثي هو أعز من الأب أو الأم، لكن في واقعة مرعبة وشاذة من نوعها قتلت جدة حفيدها بطريقة مأساوية. 

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وقامت الجدة إيلينا أنجيل صاحبة الـ 49 عاماً بقتل حفيدها صاحب الـ 5 سنوات طعناً بالسكين في منزل العائلة بمدينة كوفنتري غرب إنجلترا. 

 

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على الجدة والتي قتلت حفيدها أثناء وجود والديه في العمل. 

الطفل المقتول وعائلته 

وألقي القبض على الجدة بموجب قانون الصحة العقلية في بريطانيا كما أن أصدقاؤها أقروا أنها كانت ترعى الصبي أثناء عمل والديه.

 

والمريب في الواقعة المؤلمة أنه لم يكن يظهر على الجدة أي علامات تدل على مرض عقلي لديها كما شهد سكان منطقتها السكنية في إيرلسدون. 

الجدة القاتلة مع الطفل ووالديه 

وأكد تشريح الجثة أن الطفل ماريو الصغير مات متأثرا بجروح طعنه، بينما علق والديه المنكوبين كريستينا ودورينيل: «ابننا كان أجمل طفل في العالم، كان فتى سعيداً جداً، وكان يبتسم دائما منذ أن يستيقظ حتى ينام، وكان لديه الكثير من الطاقة، ويحب الرقص والغناء، كان كل شيء لكلينا». 

 

وقالت إحدى الجارات التي كانت تمشي مع الكلاب إنها سمعت صراخ كثير قبل أن تظهر الشرطة في منزل الجريمة بعد فترة وجيزة.

الجدة القاتلة والطفل الصغير

وِأشار متحدث باسم خدمة الإسعاف في ويست ميدلاندز: «كان الطفل في حالة خطيرة، وبدأ موظفو الإسعاف على الفور في إدارة أجهزة دعم الحياة المتقدمة، لكن للأسف على الرغم من بذل الجميع قصارى جهدهم أصبح من الواضح أنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذ الصبي وتأكد وفاته في مكان الحادث». 

الشرطة في مكان الحادث
واقعة مرعبة منزل الجريمة خدمة الإسعاف قتل حفيدها أنجيل مدينة كوفنتري

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