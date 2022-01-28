ضبط 4 متهمين في واقعة قتل نجل مدرب بلدية المحلة والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي 4 متهمين في واقعة قتل شاب "جابر" نجل الكابتن "عاطف خضر " مدرب حراس نادي بلدية المحلة وتم عرض المتهمين علي النيابة العامة وقررت حبسهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات .

وكان شاب في نهاية العقد الثاني من عمره طعنا وسحلا علي أيدي بلطجية يستقلون دراجة نارية بشارع منطقة شكري القوتلي اليوم بقصد سرقة متعلقاته وفروا هاربين مما أسفر عن لفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلي أبواب مستشفي المحلة العام.

كما كثف ضباط المباحث الجنائية بالغربية من جهودهم للتحديد هوية المتهمين والبدء في تفريغ كاميرات مراقبه في محيط موقع الحادث وتم ضبطهم.

تلقي هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمقتل الشاب "جابر عاطف خضر " 18 سنة مصاب بطعنات بأداة حاده وسحلا بمنطقة شكري القوتلي بعدما استوقفه مجموعة من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقه متعلقاته الشخصية.



وباشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته .

وكشفت التحريات الأمنية التي باشرها الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم أول المحلة تعرض الشاب الضحية للقتل علي أيدي مجهولين يجري تحديد هويتهم وإصابته بطعنات بأداة حادة في أماكن متفرقة من جسده.

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي للتحديد هوية الجناة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية لضبط المتهمين وعرضهم علي النيابة العامة.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط 4 متهمين وتم اقتيادهم إلي ديوان قسم أول المحلة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات .