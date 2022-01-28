عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : زيارة الرئيس السيسي للإمارات تحمل جانبين "أمني واستراتيجي"

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، تأتي في ظل أحداث متسارعة في منطقة الشرق الاوسط والعالم، حيث إنها تحمل رسالة واضحة وبمثابة ردع لكافة المناهضين أو من هم خلف الاعتداء الإرهابي الأخير على دولة الإمارات، مضيفًا أن الزيارة المصرية للإمارات تأتي ايضًا في الوقت الراهن لنقل طبيعة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فمصر حريصة على نقل رسالة الدعم والتضامن والتكاتف إلى الإمارات حكومة وشعباً، فضلاً عن تطور العلاقات المستمر بين الدولتين.

وأضاف «عمار»، أن الجانبين الأمني والاستراتيجي للزيارة لا يقلان أهمية عن الجانب السياسي، حيث تحرص مصر دائمًا على الحفاظ على أمن الإمارات القومي وكل دول الخليج العربي، نظرًا لمشاركة دول المنطقة العربية في مصير واحد سواء علي الصعيد الأمني أو السياسي، لافتًا إلى أن مصر لا تألو جهدًا في التأكيد على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمنها القومي، وتؤكد زيارة الرئيس السيسي أن ما تعرضت له دولة الإمارات لا يمثل حدثًا عابرًا وإنما هو تهديد للأمن القومي العربي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات عميقة الجذور وقائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة، حيث تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

ولفت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن دولة الإمارات تعد هي الشريك الاستثماري الأول للدولة المصرية من ناحية التبادل التجاري والذي يصل لـ 3.5 مليار دولار بالإضافة للمحافظة الاستثمارية والتي تتجاوز الـ 15 مليار دولار، مضيفًا أن هذه الأرقام الكبيرة تؤكد على أن الاقتصاد أحد الدعائم القوية للعلاقات المصرية الإماراتية.
 

البرلمان الرئيس السيسي مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الامارات الخليج العربي المنطقة العربية

ترشيحاتنا

الصين تعلن عن أكبر فريق للألعاب الأولمبية الشتوية في تاريخ البلاد

استعدوا للحرب .. متى وكيف وأين قد ينقض بوتين على أوكرانيا؟

كأس الرابطة| تعرف على نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

آخرهم قدري سعيد .. أربعة من أبرز الكتاب الصحفيين يرحلون في أسبوع

بسبب فيسبوك.. وقف إمام بـ أوقاف مطروح ومنعه من الخطابة

منسق دولي: الأمريكيون لا يريدون حربًا.. وقرار بايدن نشر قواته في أوروبا تهديد فارغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

هربا من الحريق.. مصرع أب ألقى بابنته من النافذة وقفز خلفها بالطالبية

انخفاض جديد.. الذهب يواصل مسلسل الخسائر اليوم الجمعة 28 - 1 - 2022

رفع قضية ضد والدته بسبب الميراث .. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر ودفنه بمقابر العائلة

رسميا.. الزمالك يودع بطولة كأس الرابطة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

حادث مروع.. جدة تقتل حفيدها بطريقة مأساوية| ماذا حدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

ذا روك ممثلًا رسميًا لبعثة الأولمبيين الرياضيين الأمريكيين في الأولمبياد الشتوية (صور)

مشاهد مؤثرة.. أبرز لقطات دنيا وإيمي سمير غانم في حفل joy awards..فيديو وصور

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

فيديو

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

الذروة في فبراير.. مفاجأة حول انتشار متحور أوميكرون

وداعا للتوكتوك .. "الإنتاج الحربي" تطرح سيارة صديقة للبيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ