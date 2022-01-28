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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هيثم شعبان عن خسارة سيراميكا من الزمالك: قدمنا أفضل ما لدينا أمام خصم كبير

هيثم شعبان
هيثم شعبان

أكد هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه في مباراة الزمالك اليوم، في لقاء كأس الرابطة، موضحا أن فريقه استحوذ على الكرة في معظم أوقات المباراة ،وخلق العديد من الفرص ولكنهم لم يتمكنوا من استغلالها بصورة جيدة.


وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" الزمالك سجل هدفين من فرصتين في الشوط الأول، و حاولنا العودة للمباراة في الشوط الثاني ولكن الزمالك كان له الأفضلية في تسجيل الهدف الثالث".
 

وأضاف أن هناك تحسنا للجبهة اليمنى على المستوى الدفاعي، ولكن فريقه لم يتمكن من العودة للمباراة مثلما كان يحدث من قبل، موضحا انه رغم من الغيابات في صفوف الزمالك؛ إلا أن سيراميكا كان يواجه خصما كبيرا.
 

وقال المدير الفني :" عندما تسنح لنا فرصة ولا نستغلها أمام فريق كبير؛ يكون من الصعب العودة في المباراة، وهو ما حدث في مباراة اليوم أمام الزمالك".


وتابع المدير الفني :" استفدنا من بطولة كاس الرابطة، وكنت أتمنى أن أحقق استفادة بشكل أكبر، ولكن حققنا بعض الأهداف لتجهيز عدد من اللاعبين ، ولم تكن هناك ضغوط على اللاعبين بضرورة الفوز في مباراتي الزمالك والمحلة، ودفعت بعناصر شابة في المباراة وهم مكسب للفريق".
 

وحقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

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