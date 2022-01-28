أمر طبيعي.. محمد بركات: صعب أسيب اتحاد الكرة وأسافر غانا مع البدري|فيديو

حل الكابتن محمد بركات لاعب الإسماعيلي والأهلي السابق، ضيفا علي الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج " كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث حول مواجهات المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية ورأيه في المدير الفني كيروش.

وتحدث بركات عن ذكريات عمله مع الكابتن حسام البدري بالجهاز الفني للمنتخب المصري، موضحا أن البدري لم يكن يعلم بتدخينه وقال له في إحدى المرات: "أنا عارف أنك بتشرب سجاير من زمان يا بركات"، ليرد عليه الأخير مازحا: "لا يا كابتن أنت عامل نفسك عارف كل حاجة ولكن مفيش الكلام ده".

وأوضح: “البدري مدير فني كبير وتفاوض المنتخب الغاني معه أمر طبيعي”، مضيفا: "صعب أسيب اتحاد الكرة وأسافر غانا مع البدري".