ألمانيا: إصابات أوميكرون لا تزال تحت السيطرة

قال وزير الصحة في ألمانيا كارل لوترباخ، الجمعة، إن إصابات متحور كورونا الجديد أوميكرون في بلاده ما زالت تحت السيطرة.

وأضاف لوترباخ إن موجة الإصابات بمتحور أوميكرون سريع الانتشار "تحت السيطرة" وقد نفكر في رفع بعض القيود بعد أن بلغت ذروتها في أواخر فبراير الماضي، حسب وكالة "رويترز".

وتابع الوزير الألماني "كثيرا ما أقرأ وأسمع أن السياسيين فقدوا السيطرة على الوباء، ومع ذلك، ليس هذا هو الحال، لقد كنا مستعدين لأعداد العدوى التي لدينا في الوقت الحالي"، مشددا على أنها كانت "أقل مما كان متوقعًا".

وأوضح عدد الإصابات اليومية الجديدة في ألمانيا قد يرتفع إلى 400 ألف لكنه سينخفض ​​مرة أخرى، مضيفا أن حماية كبار السن الذين لم يتم تطعيمهم هي أهم مهمة في البلاد في الوقت الحالي.

وأكد أنه"يوجد في ألمانيا عدد كبير نسبيًا من كبار السن غير المحصنين- 4 أضعاف عدد إنجلترا و3 أضعاف عدد إيطاليا"، لافتا إلى أنه "سيكون من الخطأ رفع القيود عن جوانب الحياة العامة الآن، لكن قد يكون ذلك ممكنًا بعد الذروة في النصف الثاني من فبراير أو أوائل مارس إذا ظلت موجة أوميكرون تحت السيطرة، مع وجود حالات قليلة خطيرة".

وأشار إلى أن قرار "بي كيه آي" بتقصير صلاحية الحالة "المستردة" من 6 إلى 3 أشهر "معقول" لأن مناعة الأشخاص بعد الإصابة بأوميكرون قصيرة العمر.

وكانت السلطات الصحية في ألمانيا، أعلنت، الجمعة، عن 190148 اختبارا إيجابيا في غضون 24 ساعة، وو170 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 117484 حالة.