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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فلكيا.. الأربعـاء المقبل غــرة شهـر رجـب 1443هـ

هلال
هلال

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فأن هلال شهر رجـب سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعــة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــــاء 29 من جمــادى الآخـــرة 1443هـ  الموافق 1/2/2022م (يوم  الرؤية).


 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 16 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (15 – 19 دقيقة).

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 أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (9 – 31 دقيقة). 


وبذلك تكون غــرة شهـــر رجـــــب 1443هـ  فلكيـــاً يوم الأربعــــاء 2/2/2022م.

شهر رجب هلال شهر رجب المعهد القومي للبحوث الفلكية الفلكية المدن العربية والإسلامية

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