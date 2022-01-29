امتحانات الصف الأول الثانوي| الطلاب يتوافدون على المدارس لأداء اللغة الأجنبية الأولى

يتوافد الان طلاب الصف الاول الثانوي على المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية ، لاستئناف امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

حيث يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي ، اليوم السبت 29 يناير 2022 امتحان اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

وحرص طلاب الصف الأول الثانوي على الوصول إلى المدارس قبل الامتحان بساعة ، لانهاء الاجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، حيث تم توقيع الكشف الحراري عليهم وتمريرهم من بوابات التعقيم ، كما تم إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات والتزام التباعد منعا لانتشار الفيروس في لجان الامتحانات.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيًا في المدارس بلجان مؤمنة ومراقبة طبقا للجدول المعتمد .

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الاول الثانوي منذ يوم السبت 22 يناير 2022 ، وامتحن طلاب الصف الاول الثانوي حتى الان ، اللغة العربية ، والكيمياء ، والجغرافيا ، والتاريخ والاحياء ، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الصف الاول الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى منذ بدء الامتحانات حتى الان .

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

و كانت قد توقفت امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الخميس الماضي ، حيث كان الخميس الماضي إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

يستأنف طلاب الصف الاول لثانوي امتحانات الصف الاول الثانوي وفقا للمواعيد التالية :

السبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 :الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا - الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا - اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا

وبناءا على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح ، ويتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي ، كما يسمح للطلاب بـ اصطحاب التابلت اثناء عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي للاستعانة بالمواد التعليمية الموجودة عليه من خلال بنك المعرفة المصري والكتاب المدرسي الالكتروني