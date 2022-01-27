عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم : اليوم إجازة من الامتحانات في جميع المدارس احتفالا بعيد الشرطة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 اجازة من امتحانات نصف العام في جميع مدارس الجمهورية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا توجد امتحانات في المدارس اليوم ، بإعتبار أن اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد تم مراعاة إجازة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم  إن مسئولي الوزارة والمديريات التعليمية راعوا منذ البداية عدم وضع أي امتحانات يوم الخميس الذي قررت رئاسة مجلس الوزراء اليوم منحه إجازة رسمية للمصريين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم  أن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تتأثر بقرار إجازة الخميس القادم ، حيث لا توجد في الجداول أي امتحانات في هذا اليوم من الاساس

txt

التعليم تستعد لإنشاء وحدة متخصصة لتعليم اللغات في الأكاديمية المهنية للمعلمين

txt

وزير التعليم لمروجي الشائعات: بتجيبوا الكلام ده منين

امتحانات الصف الاول الثانوي

انطلقت امتحانات الصف الاول الثانوي منذ يوم السبت 22 يناير 2022 ، وامتحن طلاب الصف الاول الثانوي حتى الان ، اللغة العربية  ، والكيمياء ، والجغرافيا ، والتاريخ والاحياء ، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الصف الاول الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى .

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الصف الاول لثانوي امتحانات الصف الاول الثانوي وفقا للمواعيد التالية :

  • السبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا
  • الاثنين 31 يناير 2022 :الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا - الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا
  • الاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا - اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا

امتحانات الصف الثاني الثانوي

انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي منذ يوم الأحد 23 يناير 2022 بمادة اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات لطلاب علمي ، والجغرافيا لطلاب ادبي ، واللغة الاجنبية الأولى ، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا 
 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الصف الثاني الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى .

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الصف الثاني لثانوي امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا للمواعيد التالية :

  • الأحد 30 يناير 2022 :جبر وتفاضل وحساب مثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا - الاحياء لطلاب علمي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا - الفلسفة والمنطق لطلاب ادبي من 12:30 ظهرا حتى 2:30 ظهرا
  • الثلاثاء 1 فبراير 2022 : اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا - الفيزياء لطلاب علمي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا - التاريخ لطلاب ادبي من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا
  • الخميس 3 فبراير 2022 : الكيمياء لطلاب علمي من 9 صباحا لـ 11 صباحا - علم النفس والاجتماع لطلاب ادبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا
التربية والتعليم التعليم امتحانات اجازة عيد الشرطة

ترشيحاتنا

صحيفتان إماراتيتان: مصر والإمارات يربطهما مصير مشترك ووحدة هدف

التعليم تعتمد لائحة الجدارات المهنية لطلاب المدارس الفنية

362 مليونا و130 ألفا و423 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

شاومي تخطف الأنظار بإصدارات Redmi Note 11 Pro العالمية.. سعر ومواصفات

نشرة مرور الجيزة.. سيولة مرورية على الكورنيش وكوبري 6 أكتوبر

فاتن عبد المعبود: اليوم تشييع جنازة الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

أوكرانيا .. جندي يقتل ويصيب 10 من زملائه ويلوذ بالفرار

بعد التراجع 7 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 27-1-2022

تعرف على إصابة محمد الشناوي

في عيد ميلاد هشام سليم | قصة التحول الجنسي لابنته

حديث البرد عدو.. ماذا قال النبي عن موجة الصقيع ومما نهى؟

إبراهيم سعيد: محمد صلاح لما يتكلم الكل يسمع بس

أعمال فى الدنيا تدخلك الجنة.. احرص عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ