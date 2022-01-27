التعليم : اليوم إجازة من الامتحانات في جميع المدارس احتفالا بعيد الشرطة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن اليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 اجازة من امتحانات نصف العام في جميع مدارس الجمهورية .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا توجد امتحانات في المدارس اليوم ، بإعتبار أن اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد تم مراعاة إجازة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة عند وضع جداول امتحانات نصف العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم إن مسئولي الوزارة والمديريات التعليمية راعوا منذ البداية عدم وضع أي امتحانات يوم الخميس الذي قررت رئاسة مجلس الوزراء اليوم منحه إجازة رسمية للمصريين بمناسبة عيد ثورة 25 يناير و عيد الشرطة

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لن تتأثر بقرار إجازة الخميس القادم ، حيث لا توجد في الجداول أي امتحانات في هذا اليوم من الاساس

امتحانات الصف الاول الثانوي

انطلقت امتحانات الصف الاول الثانوي منذ يوم السبت 22 يناير 2022 ، وامتحن طلاب الصف الاول الثانوي حتى الان ، اللغة العربية ، والكيمياء ، والجغرافيا ، والتاريخ والاحياء ، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الصف الاول الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى .

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الصف الاول لثانوي امتحانات الصف الاول الثانوي وفقا للمواعيد التالية :

السبت 29 يناير 2022 : اللغة الاجنبية الاولى من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا

الاثنين 31 يناير 2022 :الفيزياء من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا - الفلسفة والمنطق من 11 صباحا حتى 12:30 صباحا

الاربعاء 2 فبراير 2022 : الرياضيات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا - اللغة الاجنبية الثانية من 12:30 ظهرا حتى 2 ظهرا

امتحانات الصف الثاني الثانوي

انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي منذ يوم الأحد 23 يناير 2022 بمادة اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات لطلاب علمي ، والجغرافيا لطلاب ادبي ، واللغة الاجنبية الأولى ، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، امتحانات الصف الثاني الثانوي تسير بإنتظام مؤكدة انه لم يتم رصد أي شكاوى .

ومن المقرر أن يستأنف طلاب الصف الثاني لثانوي امتحانات الصف الثاني الثانوي وفقا للمواعيد التالية :