فتاوى تشغل الأذهان..حكم الشرع في ستر العيوب بين الزوجين.. معنى الطلاق البائن .. متى يجوز للمطلقة أن تتزوج من آخر .. وعلي جمعة: الخشوع وعلو الهمة أصل الأخلاق المحمودة

حكم الشرع في ستر العيوب بين الزوجين .. الإفتاء توضح

أسامة الأزهري: حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري هم الخوارج الجدد

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

ما معنى الطلاق البائن؟ ومتى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا بينونةً صغرى أن تتزوج من آخر .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء في فتوى لها: بينونة الطلاق تعني خروجَ المُطَلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاءَ علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطاتٍ زوجيةٍ بينهما: مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما مِن الآخر عند الوفاة، وجواز زواجها من غيره بعد انتهاء العدة، وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى.

وأضافت دار الافتاء: عِدَّةُ الطلاق تنتهي بمرور ثلاثة أشهرٍ هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إذا كانت مِن ذَوَات الحيض فعِدَّتُها ثلاثُ حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثةُ أطهارٍ عند بعضٍ، والمعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.

رة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله – تعالي-:«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

علي جمعة: الخشوع وعلو الهمة أصل الأخلاق المحمودة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والمفتي السابق، إن لـ الأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة، مستدلاً على تلك المكانة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق».

المكانة العظيمة للأخلاق

ووفقاً لـ المفتي السابق الذي وضع منشوراً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فإن النبي يُبين تلك المكانة في حديث آخر حيث قال:«إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون» ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها».

وأشار إلى أن هذه الأحاديث وغيرها الكثير تدل على المكانة العظيمة للأخلاق، حيث إن الحديث الأول يوحي بأن رسالة النبي مقصورة على «مكارم الأخلاق»، فـ «إنما» أداة حصر وقصر، فهذا الأسلوب البليغ ينبه المسلمين على تلك المكانة العظيمة التي جعلها الله للأخلاق، بل إن الأخلاق الكريمة تدعو إليها الفطر السليمة، والعقلاء يجمعون على أن الصدق، والوفاء بالعهد، والجود، والصبر، والشجاعة، وبذل المعروف أخلاق فاضلة يستحق صاحبها التكريم والثناء، وأن الكذب، والغدر، والجبن، والبخل أخلاق سيئة يذم صاحبها.

وأكد عضو كبار العلماء أن المسلم الحسن الخلق هو من تجتمع فيه الأخلاق الفاضلة، ويخلو من الأخلاق السيئة وقد أرشدنا النبي على أفضلها في الحديث الذي يخاطب فيه أحد أصحابه وهو عقبة بن عامر حيث قال صلى الله عليه وسلم: «يا عقبه ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك» .

وتابع: قد تجمعت علامات حسن الخلق في عدة خصال وهي: الحياء، والصلاح، والصدق، وقلة الكلام، وكثرة العمل، وترك ما لا يعنيه، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والصبر، والشكر، والحلم، والعفة، وأصل الأخلاق المحمودة كلها الخشوع وعلو الهمة.

وبين علي جمعة، أن لحسن الخلق عظيم الأثر على المجتمع في الرقي والازدهار، فعندما تنتشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع يتقدم ويزدهر، بل إن أصل الحضارة الحقيقية هي حضارة الإنسان وسمو أخلاقه، ويقول في هذا المعنى أمير الشعراء:

حكم الشرع في ستر العيوب بين الزوجين .. الإفتاء توضح

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن إفشاء الزوج أسرار بيته في الحقيقة؛ آفة، ودائما كنا نعيب على الزوجة التى تخرج أسرار بيتها، لأن المرأة من طبيعتها انها خفيفة الكلام، ولا تصون سرا إنما العجيب أن تجد ذلك من الرجل.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك نساء عاقلات جدا، أعقل من الرجال فى هذا الأمر بدليل هذه المرأة التى يفشى زوجها السر، فلابد للرجل والمرأة أن يصون كلا منهما الآخر، فبيت الزوجية أشبه بالمكان الآمن الذى تأمن فيه المرأة على نفسها مع زوجها، والرجل على نفسه مع زوجته.

وأوضح أمين الفتوى أن كلا من الزوج والزوجة له سر مع الآخر ولا ينبغي للرجل أن يفشي سر امرأته ولا ينبغي للمرأة أن تفشي هي سر بيتها لأنها ستحاسب أمام الله وهو سيحاسب أيضا.

التحدث بما وقع بين الزوجين

أكدت دار الإفتاء انه من الأسس المتينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية رعاية الأسرار وحفظها، فالخصوصية بين الزوجين تتطلب عدم إذاعة المشاكل التي تقع بينهما، فذلك أدعى إلى حلّها وعدم الخوض فيها، وإن بدر من أحد الزوجين سراً من أسرارهما تنكشف حياتهما للآخرين، وتتعاظم المشاكل بينهما، مما قد يصل بهما إلى الفراق، ولذلك فمن الجدير بكلا الزوجين رعاية أسرار الطرف الآخر وصيانتهما؛ تحقيقاً للمودة والسكينة بينهما.

وأشارت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلكتروني إلى أن إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، وذلك استنادا للحديث الشريف عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأوضحت أنه على كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها،خاصة اذا ترتب إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين ضرر على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» أخرجه أحمد في "مسنده".

ونوهت الى أنه على الزوجين أن يتفهما ذلك، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلم الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (10/ 8): [فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ] اهـ.

أسامة الأزهري: حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري هم الخوارج الجدد

أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن سيد قطب يرسخ للولاء والبراء والذى يجعله أساسا للحركة والجماعة ثم يجعل الصدر مشحون بكم كبير من العداء لكل من ليس من المسلمين".

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه " الحق المبين" على " دي ام سي" أن رموز التطرف مثل حسن البنا وسيد قطب والبغدادى والظواهري، وغيرهم من هذه الرموز المتطرفة هم الخوارج الجدد، مشددا على أنهم انحرفوا بقضية الولاء والبراء التى هى تحذير للانسان من أن يوالى أعداء وطنه فى حال حربه معهم، وأن ينجرف إلى أن يخون وطنه وأن يصير عينا للعدو، وانحرفوا لفكرة الحركية والتنظيم والجماعة المغلقة التى تحمل السلاح على المسلمين.

وأوضح أن كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب تحدث عن هذه الافكار التى انحرف بها عن الفكر الصحيح، مشددا على أن سيد قطب يكرس جو من التحريض والعدائية فى موضوعات كثيرة للتعامل مع أهل الكتاب.