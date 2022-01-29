بركات: إيقاف خطورة حكيمي سلاح مصر لتخطي المغرب والنني أجاد فى البطولة..فيديو

محدش يلوي ذراع النادي الأهلي..

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي هو مصدر الخطورة الأكبر في أسود الأطلس وذلك قبل مواجهة منتخبنا الوطني المصري الأحد المقبل في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون وقال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "يجب التحكم في وسط الملعب ضد المغرب خاصة أن المنتخب المغربي يمتلك حلولا هجومية في وسط ملعبه يزيد بشكل هجومي، لذلك يجب غلق مفاتيح اللعب الهجومية على المنتخب المغربي" .



وأضاف: "لابد من تأمين وسط الملعب، وأرجح كفة مهند لاشين لقيادة خط وسط منتخب مصر أمام المغرب كتعويض لغياب حمدي فتحي الذي تعرض للإصابة ضد كوت ديفوار لافتا إلى أن أشرف حكيمي من أخطر العناصر في المغرب ولابد من إيقافه، فإيقافه سيجعل المنتخب المغربي ضعيفا في الملعب، ويجب استغلال المساحات خلف حكيمي".

كيروش مستمر

أوضح محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الوطني مستمر في قيادة الفراعنة بغض النظر عن نتيجة مباراة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا بالكاميرون وقال : "على ضمانتي، كيروش مستمر مع منتخب مصر بشكل طبيعي وسيقود مواجهة السنغال في تصفيات المونديال والمدرب مستمر هذا حديث مؤكد بنسبة 100%" .



وأضاف: "أيا كانت نتيجة مباراة المغرب يوم الأحد كيروش وجهازه الفني مستمرين مع منتخب مصر بغض النظر عن النتيجة، وكيروش هو من سيقود منتخب مصر بشكل طبيعي أمام السنغال في تصفيات المونديال ومباراة كوت ديفوار أثبتت أننا نمتلك مدربا كبيرا، والأداء طمع الجمهور في مواصلة الانتصارات وحصد اللقب".

وعن رأيه في أداء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، قال بركات:" الفريق قدم مباراة كبيرة واللاعبين كانوا في المستوي المطلوب ونتمنى الاستمرارية".

وعن النادي الأهلي، قال بركات:" الأهلي يقدَّر اللي يقدر، ووقتي لسه مجاش في مجلس الإدارة، مضيفا:" كنت بتأخر في تجديد العقد عشان آكل جمبري مع الكابتن محمود الخطيب".

وأثنى محمد بركات على محمد النني لاعب وسط منتخب مصر الوطني مشددا على أنه قدم أفضل مستوياته في مباراة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا رغم الانتقادات التي واجهها اللاعب خلال الفترة الماضية وقال : "النني تعرض لانتقادات شرسة طوال الفترة الماضية ورغم ذلك قدم مباراة كبيرة ضد كوت ديفوار وقدم أفضل مستوياته"



وأضاف: "محمد عبد المنعم بالنسبة لي اكتشاف بطولة كأس أمم إفريقيا، أثبت أنه مدافع دولي كبير والشناوي كان مؤثرا قبل خروجه وكذلك محمد أبو جبل، وكيروش استطاع غلق وسط الملعب والأطراف على كوت ديفوار وقدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى وجعل منتخب كوت ديفوار مشلول في الملعب مشيرا إلى أن منتخب مصر قدم مباراة رائعة ضد كوت ديفوار والتوفيق لم يحالفنا ضد كوت ديفوار على مستوى الفرص المهدرة، كنا من الممكن أن نفوز بنتيجة كبيرة إذا نجحنا في استغلال العديد من الفرص.

وتحدث بركات عن ذكريات عمله مع حسام البدري بالجهاز الفني للمنتخب المصري، موضحا أن البدري لم يكن يعلم بتدخينه وقال له في إحدى المرات: "أنا عارف أنك بتشرب سجاير من زمان يا بركات"، ليرد عليه الأخير مازحا: "لا يا كابتن أنت عامل نفسك عارف كل حاجة ولكن مفيش الكلام ده" منوها إلى أن البدري مدير فني كبير وتفاوض المنتخب الغاني معه أمر طبيعي”، مضيفا: "صعب أسيب اتحاد الكرة وأسافر غانا مع البدري".

وعن رأيه في أداء المنتخب الوطني أمام كوت ديفوار، قال بركات:" الفريق قدم مباراة كبيرة واللاعبين كانوا في المستوي المطلوب ونتمنى الاستمرارية".

وعن رأيه في مفاوضات موسيماني مع النادي الأهلي وما تردد عن تعثر المفاوضات بسبب زوجة موسيماني، قال بركات:" عمر ما زوجة مدرب تقدر تتحكم في الأهلي".

وحول رأيه في كيروش، قال بركات:" عارفين انه مدرب كبير والجميع يعلم ذلك وواثقين في امكانياته، مضيفا:" تقييم المدرب يخضع لعدة اعتبارات، ولو الصح ان كيروش يمشي؛ هنمشيه، حتى لو هندفع 50 مليون جنيه".

وأوضح بركات:" البدري مدير فني كبير، وتفاوض المنتخب الغاني معه أمر طبيعي، مضيفا:" صعب أسيب اتحاد الكرة وأسافر غانا مع البدري".

واستطرد: الفريق قدم مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار واللاعبين كانوا في المستوي المطلوب ونتمنى الاستمرارية".



وعن سخرية ضياء السيد مساعد المدير الفني لمنتخب مصر، من مكافآت الفوز علي كوت ديفوار، قال بركات:" طول عمري لا بحب البسطرمة ولا بحب اللي بياكلها.

ووجه بركات رسالة لمحمد صلاح قائد المنتخب المصري، قائلا:" صلاح دوره كبير مع المنتخب من قبل ما يلبس شارة القيادة وبقوله استمر زي ما أنت وعاوزين أكتر من كده وبأذن الله يفرحونا في مباراة المغرب والمباريات القادمة".