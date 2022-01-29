بورشه كايين موديل 2023 تخضع لاختبارات الطقس البارد.. صور

رصدت العدسات التجسسية عدة صور مميزة للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بورشه كايين أثناء اختبارها في الطقس البارد تظهر مدى التحديثات والترقيات القوية للسيارة الفاخرة قبل الكشف عنها رسمياً، وتم نشر الصور الجديدة بواسطة موقع Motor1 العالمي المتخصص في اخبار السيارات

وكما هو موضح في مجموعة الصور الجديدة، تم وضع التمويهات الجديدة على المصابيح الأمامية وعلى المصد السفلي حيث تجعل المصابيح تبدو أكبر، بينما ما زلنا نخمن ما تخفيه بورشه في الزوايا الأمامية، والتي يمكن رؤيتها في المقدمة عند مقارنتها بالنموذج السابق.

يعتبر الجزء الخلفي من السيارة الجديدة هو موضع الاهتمام الرئيسي، حيث يوجد كمية كبيرة من التمويهات المستخدمة لإخفاء الباب الخلفي، مما يعني أن العلامة التجارية الألمانية تستخدم تحديثًا لرسومات الإضاءة الخلفية، تجعل من المصابيح الخلفية أكبر من ذي قبل، وتصل تقريباً إلى مركز الباب الخلفي، وتبدو إشارات الانعطاف في الجزء الخلفي واضحة.

تُظهر الصور التجسسية الملتقطة حديثاً لسيارة بورشه كايين من الداخل وجود عدة تحديثات مثل نظام ترفيهي جديد وأزراراً اقل، بالإضافة إلى ناقل حركة محدث على طراز بورش 911.

لم يتم الكشف عن التحديثات التي تمت على مجموعة نقل الحركة حتى الآن، ولكن يمكن أن تتوقع أن تزيد بورشه من أرقام القوة بشكل طفيف في السيارة الجديدة، حيث من المتوقع أن تظهر لأول مرة هذا العام.

ستحصل الولايات المتحدة على نسخة بلاتينية من بورش كايين وكايين كوبيه، للعملاء الذين لا يريدون انتظار الإصدار المحدث.