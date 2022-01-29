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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة سقوط عارض سيرك أثناء تأرجحه في الهواء|فيديو

سيرك
سيرك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط عارض في سيرك ألماني من مسافة مرتفعة، بعد أن فقد توازنه بسبب حركة خاطئة أثناء التأرجح في الهواء.

 

وقع حادث السقوط المروع داخل سيرك فليك فلاك في مدينة دويسبورج بـ ألمانيا عندما كان المؤدي والعارض المحترف «لوكاسز مالوسكي» يقوم بمهمة تأرجح في الهواء داخل سيرك فليك فلاك.

 

ووفقا للمقطع فقد أخطأ لوكاس في القفز أثناء التأرجح وسقط من ارتفاع 20 قدمًا على الأرض عندما اختل توازنه فجأة ولم يستطع إحكام قبضته على اللوح الخشبي.

 

طار لوكاس عالياً وسقط محاولًا الإمساك بأحد العوارض الخشبية لكنه فشل في إحكام قبضته، وسقط بشكل مروع أمام أغين الجمهور داخل السيرك بـ ألمانيا.

 

حاول عارض آخر منعه من السقوط لكنه لم يتمكن من الوصول في الوقت المحدد، في هذه الأثناء، يمكن سماع الجمهور يصرخ في فزع أثناء سقوط العارض من مسافة 20 قدمًا على الأرض.

 

ولحسن الحظ نجا Lukasz بكسر في الرسغ وكدمات في الضلوع، الورك والكتف، فقد كان من المتوقع أن تصبح إصابته أسوأ.

 

يقول العارض الألماني لصحيفة الدايلي ميل: "شعرت وكأن سيارة صدمتني.. لكنني بخير، مازلت على قيد الحياة".

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