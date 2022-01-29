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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تعيق حركة سير المارة.. سكان السيدة زينب يشكون من انتشار الإشغالات بالمنطقة

صدى البلد

أرسل القارئ أحمد محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غلق محلات الملابس  لممر أمام عمارة سكنه.

وقال في شكواه نعاني سكان السيدة زينب من غلق ممر الكومى الواقع امام مدرسة السنية بعمارة سوبيا الرحمانى حيث ان هذا الممر منذ سنوات تم تاجير محلات بداخله  ويوميا يتم اشغال الممر من قبل محلات الملابس مما يعوق دخول وخروج السكان غير ذلك يتم تشغيل مكبرات  صوت ليل نهار ولا مراعاة لكبار السن ولا لمرضى لا يهمهم الا أنفسهم.

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وأشار إلى أن  قام سكان العمارت بتقديم عدة شكاوى لرفع الاشغالات ومنع مكبرات الصوت ولكن دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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