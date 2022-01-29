تعيق حركة سير المارة.. سكان السيدة زينب يشكون من انتشار الإشغالات بالمنطقة

أرسل القارئ أحمد محمود شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من غلق محلات الملابس لممر أمام عمارة سكنه.

وقال في شكواه نعاني سكان السيدة زينب من غلق ممر الكومى الواقع امام مدرسة السنية بعمارة سوبيا الرحمانى حيث ان هذا الممر منذ سنوات تم تاجير محلات بداخله ويوميا يتم اشغال الممر من قبل محلات الملابس مما يعوق دخول وخروج السكان غير ذلك يتم تشغيل مكبرات صوت ليل نهار ولا مراعاة لكبار السن ولا لمرضى لا يهمهم الا أنفسهم.

وأشار إلى أن قام سكان العمارت بتقديم عدة شكاوى لرفع الاشغالات ومنع مكبرات الصوت ولكن دون جدوى وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

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