جامعة بني سويف: توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد التكنولوجي العالي

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 205، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمعهد التكنولوجي العالي ببني سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.



وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يتضمن أوجه تعاون عدة في المجالات الأكاديمية، والإدارية، والصحية والرياضية، والفنية والثقافية ، والاستشارية.



كما يهدف إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي من خلال تقديم خدمات تعليمية أكاديمية متميزة لتغطية الفجوة الكمية والنوعية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.



وأضاف الدكتور منصور، أنه سيتم الاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، ومراكز التدريب بالجامعة لتحقيق التعاون في تنمية الجانب الأكاديمي والإداري بالمعهد التكنولوجي ، إضافة إلي تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل والمعارض والأبحاث العلمية المشتركة.