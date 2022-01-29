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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

للمرة الأولي.. خالد النبوي يظهر مع نجله نور في راجعين يا هوا

خالد النبوي وابنه
خالد النبوي وابنه

يتعاون الفنان خالد النبوي مع نجله نور لأول مرة  في مسلسل يحمل اسم «راجعين يا هوا»، والذي سيتم عرضه في  الموسم الرمضاني المقبل 2022.

ويجسد خالد النبوي شخصية شقيق والد نور، المسلسل قصة الكاتب الكبير الراحل أسامه أنور عكاشة وإخراج محمد سلامة، معالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة كوكبة من النجوم منهم خالد النبوي، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، أحمد خالد صالح، كريم قاسم.

خالد النبوي يشوق جمهوره لمسلسل لون البحر

شارك الفنان خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر خالد النبوي، من كواليس مسلسله الجديد لون البحر،وكتب النبوي معلقا من خلال صورته:صباح الفل#عمر_شاهين #لون_البحرقريبًا.

ويشارك في بطولة فيلم (قمر 14)مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك.

العمل من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

خالد النبوى نور راجعين يا هوا الموسم الرمضاني أسامة أنور عكاشة محمد سلامة

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