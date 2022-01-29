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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات خطيرة.. فرنسا تعتزم نشر قوات بالقرب من أوكرانيا

فرنسا
فرنسا

أفادت وسائل إعلام، اليوم "السبت"، بأن فرنسا تخطط لنشر قوات في رومانيا، وذلك ضمن خطط الناتو لتعزيز تواجده في شرق أوروبا بسبب أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم "السبت"، إنه سيزور أوكرانيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، يومي السابع والثامن من فبراير المقبل.

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وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا يزوران أوكرانيا الشهر المقبل

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أوكرانيا تطالب الغرب بالتوقف عن تهويل الغزو الروسي

وأضاف أنه طمأن وزير الشؤون الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إلى أن فرنسا متفقة تماما مع شركائها على ضرورة إيجاد سبل لتهدئة الأزمة في أوكرانيا.

وتتملك الغرب مخاوف متنامية من احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا مع حشدها أكثر من مئة ألف جندي على الحدود.

وزير الخارجية الفرنسي أوكرانيا الناتو روسيا فرنسا

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