الكتاب بـ جنيه.. تعرف على تخفيضات وزارة الثقافة في معرض الكتاب

رصدت عدسة "صدي البلد"، خلال جولتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مدى الإقبال علي مبادرة التخفيضات التي اعلنتها وزارة الثقافة.

وقالت "تغريد إمام" مدير التسويق و المبيعات في قصور الثقافة، ان وزارة الثقافة اطلقت مبادرة اسمها "ثقافتك كتابك"، حيث يبدأ سعر الكتاب في المبادرة من 1 جنيه الي 20 جنيه لكن بوجه عام في قصور الثقافة دائما الكتاب يكون بـ 1 جنيه واحد فقط.

وأكدت "تغريد" انه يوجد مجلات وكتب للاطفال في جميع التخصصات وبجميع الاشكال، وهذه الكتب في اماكن اخري تباع بأضعاف هذا الرقم الذي نطرحه ويكون نفس الكتاب، منوهة إلى أنه في ظل ظهور التكنولوجيا والسوشيال ميديا نحاول جذب الاطفال بالكتب التي تحتوي علي الوان او رسومات للاطفال.

واختتمت مديرة التسويق و المبيعات في قصور الثقافة، ان هذه التخفيضات للتشجيع علي القراءة و مساعدة الشباب و الاطفال علي شراء الكثير من الكتب و الاصدارات المدعمه من وزارة الثقافة و التي داعمتها و اوصت بها الدكتوره "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة.