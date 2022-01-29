مصرع وإصابة 2 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث مروري، اليوم السبت، بطريق الخارجة – الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 70 بطريق "الخارجة – الداخلة"، أسفر عن مصرع أحمد زغلول علي عبد الحافظ، 17 عامًا من "درنكة" في أسيوط، وإصابة "رمضان محمد علي عبد الحافظ، 27 عامًا من أسيوط، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

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تم نقل المصاب لتلقي العلاج بمستشفى الخارجة التخصصي والمتوفى جرى إيداعه مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخُطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.