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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عصابة النصب على المواطنين

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح باب الشعرية، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى ارتكاب جرائم النصب على المواطنين.

وكانت قد أمرت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام  تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ملابساتها.


وكان تبلغ لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من صاحب مؤسسة لتجارة الورق- مقيم بباب الشعرية قرر تضرره  من عدد 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى كمقدم  تعاقد على وحدة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في القاهرة، تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله سيارة "ملك زوجته" .

وعُثر بحوزته على طبنجة و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- عدد  2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات - توكيل خاص من شخص لآخر بالعقار محل الواقعة "مزور"- إيصال أمانة خاص بالمجنى عليه- كمية من العقود والأوراق والمستندات "مزورة".

بمواجهته أمام فرق المباحث في القاهرة اعترف بالاشتراك مع المتهمين الهاربين فى تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية مملوكة للغير بإستخدام عقود مزورة، وأضاف بارتكابهم واقعة نصب أخرى والاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهم أمام أجهزة أمن القاهرة واتهموه بالنصب عليهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف جهود أمن القاهرة لضبط المتهمين الهاربين.

جنح باب الشعرية غرفة المشورة النصب تشكيل عصابى جرائم النصب

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