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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة معلمة بتهمة التنمر على طالب فى مدرسة بشبرا

التنمر
التنمر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة المعلمة المتهمة بالتنمر على طالب في مدرسة بشبرا.

ووفقًا لبيان النيابة، أحيلت مُعلمة بإحدى المدارس في منطقة شبرا بالقاهرة، إلى المحاكمة الجنائية، لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات، قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، وذلك  أثناء انعقاد حصة مدرسية.

كانت جهات التحقيق تلقت بلاغًا من والد الطفل، بتنمر المتهمة عليه؛ بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت، ونبذته، وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه إلى مديرة المدرسة.

وسألت النيابة العامة، الطفل المجني عليه، ووالديه، و3 طلاب من زملائه، فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة؛ أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه؛ لحضوره الدرس متأخرًا، فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتوجيهه إلى مديرة المدرسة.

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