ماجد القمري: التطور التكنولوجي آخر 5 سنوات يعادل أكثر مما حدث في 20 عامًا

قال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، إن التطور التكنولوجي في آخر 5 سنوات، يعادل أكثر مما حدث في الـ20 عاما الماضي

وأوضح الدكتور ماجد القمري، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس،أن دور الجامعات تأهيل الخريجين لسوق العمل وليس منح الشهادات فقط ويجب اعادة تأهيل الخريجين من الجامعات والموظفين للتعامل مع التطور التكنولوجي.

وتابع: أن المهارات التي يحتاجها سوق العمل تحتاج إلى تدريب مستمر، فضلا عن أن الصناعات الجديدة تحتاج لتكنولوجيا متقدمة وهذا يتطلب مهارات ودراسة مستمرة.

وأشار الدكتور ماجد القمري، إلى أن عدد الباحثين في مصر 800 باحث لكل مليون نسمة، ومصر في احتياج لضم حملة الماجستير والدكتوراه في كل مؤسسات الدولة، ولكن عليهم العمل باستمرار على تطوير مهاراتهم وقدرتهم العلمية.